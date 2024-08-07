大法官疑查弊案是立院職責？　林濁水舉3例：難道要立委放棄監督

▲前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭6日針對國會改革釋憲案進行言詞辯論，而大法官黃昭元質疑，查弊案算不算立法院權力，查了能夠做什麼？對此，前立委林濁水今（7日）表示，難道發現弊案，立法院可以置之不理，監督政策不可能完全不碰到弊案，立委就要放棄監督？水門案弊案，美國國會可以不管？川普煽動群眾佔領國會，國會要安靜？柯文哲京華城案，市議員不可以調查？所以揭弊不應該是立委主業，但必要時揭弊也得做。

大法官黃昭元昨日質疑，立法院不是不能有調查權，但查弊案到底算不算立法院憲法上所為的目的性權力。查了弊案之後能夠做什麼？刑事責任嗎？還是追究彈劾？這是公務員責任，所以是核心爭議，也是困惑所在。

林濁水於臉書表示，大法官黃昭元問，查弊案是立院職責嗎？真的問得好嗎？

林濁水表示，難道發現弊案，立法院可以置之不理？陳水扁豈不是以揭弊揚名立萬，建立當選總統的基礎？立法院本業是立法和監督政府，但監督政策不可能完全不碰到政府弊案，弊案一旦和政策糾結在一起，那麼立委就要放棄監督這個政策？

林濁水質疑，水門案是不是弊案，美國國會可以不管？川普煽動群眾佔領國會，國會也要安靜？而柯文哲的京華城案，市議員都不可以調查？所以揭弊不應該是立委主業，但必要時揭弊也得做。

林濁水指出，大法官又問調查不能沒有目的，否則侵犯監察院對違法失職的彈劾權怎辦？修憲後，總統不是已經可由立法院發動彈劾？彈劾總統不是憲法規定給立法院院做為可能目的之一？

最後，林濁水強調，難道立法院可以有彈劾目的，但不能有調查程序，還要由監察院調查再由立法院彈劾？何況以西方的標準，監察院的彈劾根本是假彈劾，假彈劾有什麼神聖到不能侵犯的。廢了反而讓「文官懲戒制度」和「政務官彈劾制度」可以正常化，可以進步。

▼大法官黃昭元。（圖／翻攝司法院官網）