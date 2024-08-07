吳思瑤稱「釋憲必贏」　李彥秀轟：憲法法庭變民進黨司法工具

▲立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭昨6日針對國會改革法案言詞辯論，會後立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，「國會輸了，釋憲必贏！」。國民黨立委李彥秀表示，吳思瑤霸氣的預言完全不遮掩，將憲法法庭當成民進黨的司法工具；憲法法庭如果成為民進黨對抗在野監督的工具，將讓再次衝擊司法信任，更是司法權對於立法權的縮限與侵害。

吳思瑤昨晚在臉書上表示，透過大法官精準、細緻的提問，抽絲剝繭般的辯證，國會擴權法案違憲之處更加無所遁形。國會不討論，就讓社會來討論，這一堂珍貴的公民課、憲法學，都是台灣民主深化重要的里程碑。「過去我常說，表決會輸，論述要贏；今天我想追加一句，國會輸了，釋憲必贏！」。

李彥秀表示，吳思瑤霸氣的預言「釋憲必贏」，完全不遮掩，將憲法法庭當成民進黨的司法工具，民進黨強勢主導，除了讓台灣的司法制度更加淪陷，人民對司法的信任持續探底，釋憲的發展如果演變司法權對立法權的侵害，這才是真正「毀憲亂政」的開始。

李彥秀提到，從少見的「暫時處分」的處理，到吳思瑤都已經可以率先喊出釋憲必贏，這樣的宣言更讓人不得不懷疑，民進黨早就透過無數的政治力影響大法官的心證。憲法法庭如果成為民進黨對抗在野監督的工具，將讓再次衝擊司法信任，更是司法權對於立法權的縮限與侵害。