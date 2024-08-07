　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團5回應國改釋憲案　轟藍白把憲法法庭當直播帶風向

▲▼民進黨立院黨團召開 不信公義喚不回 不容憲法盡成灰 記者會 吳思瑤 鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團召開「不信公義喚不回 不容憲法盡成灰」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對國會改革釋憲案，憲法法庭6日言詞辯論，作為聲請方之一的民進黨團7日召開記者會，民進黨團幹事長吳思瑤說，綠營用嚴肅的心情來看待言詞辯論的進行，但藍白卻把憲法法庭當成大型直播現場、政論節目，持續帶風向。

針對藍白的指控，吳思瑤回應，首先，民進黨並沒反對國會改革，民進黨是真正提出國會改革法案的黨團，只可惜講就權責相符的國會真改革法案，在立法院被丟包、閹割，不能併案審查，不能被平等對待的審視，所以民進黨才是真正支持國會改革的政黨，大家都可以持續關心民進黨團的國會改革版本相關條文。

第二，吳思瑤說，藍白稱民進黨反對總統來國情報告，不是事實，民進黨從總統到立法院都支持也都捍守憲法所規範的精神，但是國會多數黨不能夠透過修法來要求總統在憲法上沒規定的義務，不能用修法來凌駕修憲。

第三，吳思瑤指出，民進黨不反對人事同意權的行使更嚴謹，民進黨的版本也針對人事同意權行使優化規範，但藍白若不在法定期間去行使憲法所規定的憲政機關肩負的忠誠義務，造成其他乃至憲政機關或是行政部門，例如NCC的空轉虛耗，這才是違反憲法給予立法院的忠誠義務。民進黨支持人事同意權要認真、嚴謹的行使，但不能夠用違反法定時間、不合宜的程序規範來凌駕其他憲政機關的權力。

第四，吳思瑤說，藍白持續操作民進黨反對國會調查權，可是民進黨國會真改革法案中，也具體針對國會調查權提出專章，把調查與調閱雙軌規範，但不同的是，民進黨主張的國會調查權絕對捍守大法官釋字585號的清楚界線，在合憲基礎上、不侵犯其他憲政機關權力基礎上，更不會傷及社會有關人士，也就是平民的權利。

最後一項，吳思瑤表示，民進黨不支持官員備詢時說謊，到現在藍白還持續在扭曲這個概念，不會有任何立委或政黨同意支持官員在被詢時可以說謊，絕對不可能，也不可允許；但是看看從國會擴權法案到現在憲法法庭的言詞辯論，反質詢的定義到底是什麼，到現在依舊沒有提出清楚定義。

吳思瑤說，真的非常遺憾，藍白要在憲法法庭依舊在搞政治，在大家討論條文、在論法論理的時課，藍白持續在用政治話術在帶風向騙小草，但在憲法精神之前都應要嚴肅以對。

吳思瑤也提到，昨天大法官非常精準透徹嚴密的抽絲剝繭的探問下，藍白立委以及立法院的訴訟代理人門，實在是難以招架，這代表在這些憲法的精神逐一檢視下，他們經不起挑戰，違憲之處無所遁形。民進黨團對於未來釋憲的結果，不論如何，都尊重憲法法庭最終的裁判，一部沒有顏色的憲法。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
二度「罷捷」啟動！他喊拚3500份連署　黃捷回應
快訊／國家警報響！15縣市大雨特報　大雷雨轟2地
快訊／國台辦設「台獨頑固分子」專欄網　10人名單置頂
歸國被問1句！李洋錯愕糾正「會出大事」　周天成、王齊麟憋笑
「李洋行動踢爆運動協會弊病」　周玉蔻轟：賴清德聽到了嗎
「準瑪莉亞」直直衝！　日氣象廳路徑曝：最快今晚成颱
最好的父親節禮物！胡姓釣客女兒飛奔擁抱　爸爸眼眶泛紅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

二度「罷捷」！他喊掃除黃賊拚3500份連署　黃捷冷回：問心無愧

大法官談總統國情報告勸和解　鍾佳濱：充分說明相關法條違憲

蔣萬安稱「台北選手」惹議　北市嗆別雙標：賴清德、陳其邁也說過

對彭蒙惠滿滿感謝與不捨　柯文哲：如鑽石般「終其一生閃耀光芒」

失聯移工人口來到8.6萬新高　學者喊話：反對開放外籍鐘點工

民進黨團5回應國改釋憲案　轟藍白把憲法法庭當直播帶風向

柯文哲過完生日慘了？　媒體人爆「檢方動作」：隨時成偵字案被告

新黨衝立院聲援翁曉玲　嗆台獨卒仔「是不是中國人你爸說了算」

陳念琴巴黎奧運奪牌　卓榮泰：對抗生命逆境帶來希望與感動

彭蒙惠「用一生教導大家如何愛台灣」　卓榮泰：她的精神永存

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

開車會合朋友還在拖？　駕駛用廣播喊：快出來

二度「罷捷」！他喊掃除黃賊拚3500份連署　黃捷冷回：問心無愧

大法官談總統國情報告勸和解　鍾佳濱：充分說明相關法條違憲

蔣萬安稱「台北選手」惹議　北市嗆別雙標：賴清德、陳其邁也說過

對彭蒙惠滿滿感謝與不捨　柯文哲：如鑽石般「終其一生閃耀光芒」

失聯移工人口來到8.6萬新高　學者喊話：反對開放外籍鐘點工

民進黨團5回應國改釋憲案　轟藍白把憲法法庭當直播帶風向

柯文哲過完生日慘了？　媒體人爆「檢方動作」：隨時成偵字案被告

新黨衝立院聲援翁曉玲　嗆台獨卒仔「是不是中國人你爸說了算」

陳念琴巴黎奧運奪牌　卓榮泰：對抗生命逆境帶來希望與感動

彭蒙惠「用一生教導大家如何愛台灣」　卓榮泰：她的精神永存

大稻埕480秒煙火8／10壓軸上映！3點啟動表演　碧潭、淡水各有2場

七夕如何高級放閃？同香調心機表愛意簡直太曖昧

三菱「最入門小車」宣告明年停產　全品牌陣容只賣休旅車

二度「罷捷」！他喊掃除黃賊拚3500份連署　黃捷冷回：問心無愧

女星剛訂婚就被迫「捐28顆卵給小姑」！　4毒姑婚禮竟丟4400紅包羞辱

基北區5所公立高中仍有137個缺額　明星私校也續招

開箱李洋千萬新家　自曝：9成時間與女友在這裡

快訊／國家警報響！15縣市大雨特報　大雷雨轟2地

無偶像包袱完整呈現！人氣男團Ozone實境電影來了

奧運英雄返台！林口人熱情迎接李洋　小球迷激動「哥哥你好棒」

政治熱門新聞

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

「李洋用行動踢爆運動協會弊病」　周玉蔻轟：賴清德聽到心聲了嗎

影／賴清德機上廣播獻聲歡迎奧運選手歸國　台灣選手拿手機搶拍

顧立雄被稱「鋼鐵公爵」　日媒形容：擊敗拿破崙的威靈頓公爵

護照免簽減少5國　外交部：不排除中國施壓

快訊／賴清德聽取114年總預算報告　還債金額1415億元創24年最高

謝國樑3大隱患！　罷樑關鍵時間曝

轟國會改革言詞辯論「綠能你不能」　國民黨團：憲法法庭變憲法科

稱王齊麟台北選手遭罵　蔣：別政治操作

快訊／無懼國際拳總「抹黑」　林郁婷持續備戰：感謝大家關心

高虹安遭停職半俸也沒了　內政部：過去案例都不給薪

凌濤怒飆外交官連黨內都反彈？　藍駐美酸：假客觀真分化

陳世軒批尤伯祥刻意政治攻擊

明年「打詐」經費增4.8倍　住宅補貼200億元！租金補助75萬戶受惠

更多熱門

相關新聞

轟綠營外交淪大內宣　羅智強對比：馬英九免簽增110國民眾最有感

轟綠營外交淪大內宣　羅智強對比：馬英九免簽增110國民眾最有感

根據審計部報告，台灣護照免簽國家今年4月減少5國，降至166國，外交部不排除與中國施壓有關。對此，國民黨立委羅智強昨（6日）表示，免簽是民眾最有感的外交成績，馬英九任內免簽國家增加110個，平均每年增加14個，2012年台灣還獲美國免簽，台美關係進入新里程，推動兩岸和解，才有尊嚴外交。但民進黨政府卻連免簽數量，也與邦交國一樣直直落，「外交突破」僅止於大內宣，猛吃過去老本，還是同樣怪中國。

吳思瑤稱「釋憲必贏」　李彥秀轟：憲法法庭變民進黨司法工具

吳思瑤稱「釋憲必贏」　李彥秀轟：憲法法庭變民進黨司法工具

憲法法庭審國會改革案　言詞辯論終結

憲法法庭審國會改革案　言詞辯論終結

陳世軒批尤伯祥刻意政治攻擊

陳世軒批尤伯祥刻意政治攻擊

轟國會改革言詞辯論「綠能你不能」　國民黨團：憲法法庭變憲法科

轟國會改革言詞辯論「綠能你不能」　國民黨團：憲法法庭變憲法科

關鍵字：

憲法法庭民進黨釋憲言詞辯論

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面