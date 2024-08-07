民進黨團5回應國改釋憲案　轟藍白把憲法法庭當直播帶風向

▲民進黨立院黨團召開「不信公義喚不回 不容憲法盡成灰」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對國會改革釋憲案，憲法法庭6日言詞辯論，作為聲請方之一的民進黨團7日召開記者會，民進黨團幹事長吳思瑤說，綠營用嚴肅的心情來看待言詞辯論的進行，但藍白卻把憲法法庭當成大型直播現場、政論節目，持續帶風向。

針對藍白的指控，吳思瑤回應，首先，民進黨並沒反對國會改革，民進黨是真正提出國會改革法案的黨團，只可惜講就權責相符的國會真改革法案，在立法院被丟包、閹割，不能併案審查，不能被平等對待的審視，所以民進黨才是真正支持國會改革的政黨，大家都可以持續關心民進黨團的國會改革版本相關條文。

第二，吳思瑤說，藍白稱民進黨反對總統來國情報告，不是事實，民進黨從總統到立法院都支持也都捍守憲法所規範的精神，但是國會多數黨不能夠透過修法來要求總統在憲法上沒規定的義務，不能用修法來凌駕修憲。

第三，吳思瑤指出，民進黨不反對人事同意權的行使更嚴謹，民進黨的版本也針對人事同意權行使優化規範，但藍白若不在法定期間去行使憲法所規定的憲政機關肩負的忠誠義務，造成其他乃至憲政機關或是行政部門，例如NCC的空轉虛耗，這才是違反憲法給予立法院的忠誠義務。民進黨支持人事同意權要認真、嚴謹的行使，但不能夠用違反法定時間、不合宜的程序規範來凌駕其他憲政機關的權力。

第四，吳思瑤說，藍白持續操作民進黨反對國會調查權，可是民進黨國會真改革法案中，也具體針對國會調查權提出專章，把調查與調閱雙軌規範，但不同的是，民進黨主張的國會調查權絕對捍守大法官釋字585號的清楚界線，在合憲基礎上、不侵犯其他憲政機關權力基礎上，更不會傷及社會有關人士，也就是平民的權利。

最後一項，吳思瑤表示，民進黨不支持官員備詢時說謊，到現在藍白還持續在扭曲這個概念，不會有任何立委或政黨同意支持官員在被詢時可以說謊，絕對不可能，也不可允許；但是看看從國會擴權法案到現在憲法法庭的言詞辯論，反質詢的定義到底是什麼，到現在依舊沒有提出清楚定義。

吳思瑤說，真的非常遺憾，藍白要在憲法法庭依舊在搞政治，在大家討論條文、在論法論理的時課，藍白持續在用政治話術在帶風向騙小草，但在憲法精神之前都應要嚴肅以對。

吳思瑤也提到，昨天大法官非常精準透徹嚴密的抽絲剝繭的探問下，藍白立委以及立法院的訴訟代理人門，實在是難以招架，這代表在這些憲法的精神逐一檢視下，他們經不起挑戰，違憲之處無所遁形。民進黨團對於未來釋憲的結果，不論如何，都尊重憲法法庭最終的裁判，一部沒有顏色的憲法。