大法官談總統國情報告勸和解　鍾佳濱：充分說明相關法條違憲

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

憲法法庭6日針對國會改革釋憲案進行言詞辯論，在詢答階段時，大法官詹森林表示，有關總統國情報告，兩邊有沒有和解可能，建議立法院把這條有疑義的條文刪掉，但也請總統履行承諾或義務，去立法院做該做的報告。對此，民進黨立委鍾佳濱7日表示，他認為，這樣的調侃語氣，已經充分說明相關修法法條的違憲屬性。

詹森林指出，雙方都說不要憲法法庭介入，卻又激烈爭執，是不是要冷靜一下，因為立法院用一個訓示規定、建議性質、不是真正義務的條文，這有意義嗎？那有沒有和解的可能，就是立法院把這條刪掉，但也請總統去立法院做該做的報告？立法院對自己《立法院職權行使法》訂一個訓示規定，立法委員要深思，立法院的本意有憲法依據，也可促請總統對立法院適當尊重，這個立意良好，何必訴諸法律？

鍾佳濱認為，這個意思大家很清楚，就是說整個《立法院職權行使法》15-1到15-4，修法的擴權沒有疑義，不應該修這樣的法，沒有這樣的法，總統就沒有去做國情報告的義務，也沒有實質備詢，但總統還是可以去跟大家「說說話」，從後面說總統沒有義務狀況下，以個人政治承諾去履行，而不是以法律案違憲的義務方式為之。

鍾佳濱指出，這是大法官給藍白的建議，自己後續也說，關注到憲法沿革和流變，國情報告歷經國民大會幾經波折，轉移到立院，考量當年李登輝國情報告和2000年後的修憲，從來不曾有總統到國情報告，就可以說明國情報告是經過憲政流變的「盲腸」，大法官的建議，已經充分說明《立法院職權行使法》15-1到15-4的違憲屬性。