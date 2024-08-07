未來2年健保費不漲！林靜儀揭從3方向「找錢」　補充保費要等修法

▲衛福部次長林靜儀，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長邱泰源接受媒體專訪承諾「明後年都不需調整健保費率」，衛福部次長林靜儀今（7）日受訪表示，目前有3大方向在著手進行，包含先前已經提到的，把預防保健等非治療疾病業務的經費從健保挪回用公務預算支應，另一方面，要檢討降低民眾高診次就醫，最後是涉及修法的調升補充保費。

健保面臨挑戰不僅有保費，先前立法院會做出主決議要求「明年6月30日前要達到平均點值1點0.95元」，要達到這個目標，初估需要705億元預算。林靜儀今日受訪表示，經過盤點現行健保總額內項目，提出17大項公衛福利支出達300億元的項目建議改由公務預算支付，也還要請行政院支持。

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另一方面，民眾也應該要珍惜健保資源，林靜儀說，目前衛福部也在著手處理高診次就醫問題，這方面涉及不僅健保預算，還有個案狀況，包含心理健康面向與轉介輔導面向，所以有請醫事司、心健司以及社福長照單位一起討論如何改善沒有必要的就診。其他細項還有包含：增加政府預算，把健保政府負擔經費從3成6再往上調整、健保藥品給付相關等。

至於補充保費上限往上拉，調升補充保費等，林靜儀說，這部分有在今年健康台灣論壇有提到討論，健保署相關計劃案有提到，但是這涉及修健保法，啟動之後還是要取得各立法委員支持，不是衛福部想要做就會成功。林靜儀強調，只要是衛福部有的就會先處理，後續再向行政院爭取調整，最後是涉及修法的內容。