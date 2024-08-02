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兒少事件報導　「3情況」可揭露機構名稱　

記者張乃文、黃翊婷／台北報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵學童，但《兒少權法》規範不得揭露兒少性侵事件資訊，因而引發社會大眾議論，是否有保護加害者的疑慮。衛福部（1）日邀集專家、學者開會討論，雖尚未達成明確共識，但針對禁止揭露的對象資訊部分，若成年行為人服務於兒少、身障礙或老人等機構，基於維護社會公益可適度報導。

▲▼北市幼兒園慘遭噴漆。（圖／記者許凱彰攝）

▲民眾跑到幼兒園舊址噴漆。（圖／記者許凱彰攝）

毛畯珅涉嫌性侵學童，經監察院公布全名以及惡行，引發社會大眾憤怒，還有民眾跑到幼兒園舊址噴漆、衝撞洩憤。此外，由於受限於《兒少權法》第69條規範，媒體不得揭露兒少性侵事件資訊，外界質疑，這是否有「保護狼師」的疑慮。

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衛福部1日邀集廣播電視、新聞媒體相關公、學、協會，及兒少團體、學者、政府部門等代表，針對媒體報導「兒少及性暴力事件指引」草案進行討論。保護司司長張秀鴛會後受訪時表示，雖然目前尚未達成明確共識，但就禁止揭露的對象資訊及可部分揭露的3種情況已有初步結果。

張秀鴛說明，草案目前初步討論，若成年行為人在事件發生後，尚未排除觸法嫌疑，卻仍服務於兒少、身障礙或老人等機構，基於維護社會公益，可適度報導行為人現職單位，例如，涉及某幼兒園性侵案的服務員目前任職於A地，而A地的地點符合上述條件是可適度揭露的。

張秀鴛提到，若被害者為成年人，經本人同意，及其他經目的事業主管機關召開會議審議通過事件內容等，也可適度報導；如果是心智障礙或受監護宣告者，必須以可讓對方理解的方式提供資訊，尊重對方意願，並取得其監護人同意。

而在禁止揭露資訊部分，張秀鴛說，除了被害者身分資訊，還有3種行為人的身分資訊不可透露，首先是行為人未滿18歲、行為人和被害者為家庭成員或親密關係伴侶者，以及行為人和被害人間，若揭露行為人資訊後，可能間接識別被害人身分的情況，則禁止揭露，身分資訊包含姓名、照片或影像、聲音、住所，或就讀學校或班級、工作地點等等。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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