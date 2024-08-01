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今天上路！青壯世代每人享3次免費心理諮商「申請方式、資格條件」懶人包一次看

▲▼身心靈,白日夢,疲累,心靈,憂鬱,失眠。（圖／pixabay）

▲不只年輕族群，更多三明治世代面對職場與家庭責任，多半蠟燭多頭燒、有苦說不出！（示意圖／pixabay，下同）

文／康健雜誌

「上有老、下有小」的三明治世代扛起社會及家庭經濟重擔，辛苦也心苦，衛福部將「年輕族群心理支持方案」擴大為「青壯世代心理支持方案」，8/1上路，31～45歲青壯族群也有3次免費心理諮商機會。

台灣逾8成家庭都是上有老、下有小的「三明治家庭」，三明治世代除了面臨職場上的壓力，更要擔負培育下一代和扶養父母的重任，蠟燭多頭燒、有苦說不出。

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台大醫學院精神科教授廖士程指出，根據「台灣民眾常見精神疾患盛行率之變遷」研究顯示，國人常見精神疾患包括憂鬱、焦慮等，以30～45歲人口群盛行率最高，近10年（2010～2020）的統計盛行率更高達25～27％，也就是每4人中即有1人有心理困擾。

青壯族群憂鬱症逐年升高，「全民健康保險醫療統計年報」指出，從2016年到2022年，30～45歲民眾精神醫療就醫比例成長11.7％。

青壯族群的自殺率也增加中，衛福部死因統計指出，從2014年至2023年，30～34歲自殺率增加13％，35～39歲自殺率增加17％，40～45歲自殺率更增加25％。

▲▼身心靈,白日夢,疲累,心靈,憂鬱,失眠。（圖／pixabay）

「上面的數字顯示，台灣青壯世代近10年心理健康需求有增加趨勢。」廖士程說。但國家衛生研究院副研究員吳其炘最近一項研究指出，雖然8成民眾認為台灣醫療資源可近性高，但出現憂鬱症狀時，求助行為卻有瓶頸，包括精神疾病被污名化、忙於生計、社會支持網絡不夠、心理健康教育不足等，都阻礙了民眾求助的腳步。

「投資青壯族群的心理健康，就是投資國家社會的現在與未來，」廖士程強調「求助起始點」的重要性，希望三明治世代能踏出勇於求助的第一步，政府也能精準評估需求，將高風險個案精準轉銜各項資源。

提供青壯族群心理支持，高風險將協助轉介醫療院所

衛生福利部心理健康司司長陳亮妤表示，31～45歲青壯族群正步入「三明治世代」，研究指出「經濟負擔」、「角色衝突與緊張」及「工作狀態」等，常為三明治世代心理耗損的來源，需要被關注。

衛福部2023年推出針對15～30歲的「年輕族群心理健康支持方案」，年輕族群使用踴躍；今年擴大推出「15～45歲青壯世代心理健康支持方案」，納入三明治世代，以3億3,600萬的預算，從8/1至2025年年底，提供15～45歲有心理諮商需求的青壯族群，每人3次免費心理諮商，預計有6萬多人受惠。

「台灣三明治世代有525萬人，希望有情緒困擾的青壯族群善用免費心理諮商，後續還會有高風險的轉介服務。」陳亮妤指出，使用這個方案的青壯世代，都會接受「心情溫度計」評量，如果總分大於或等於15分，或是自殺意念在中等以上，在結束3次的治療或諮商後，會轉介到醫療院所。

▲▼ 自信,信心,身心靈。（圖／pixabay）

「心理健康支持方案地圖索引」查院所、預約名額更方便

「尤其鼓勵三明治世代的男性勇於求助。」陳亮妤說，雖然統計發現精神醫療就醫民眾人數增加，但其中男性就醫人數呈下降趨勢，表示大多數這個年齡層的男性「有淚不輕『談』。」

陳亮妤也指出，8/1是新年度開始，用過「年輕族群心理支持方案」的年輕朋友，8/1起可重新使用「青壯世代心理支持方案」。為了讓服務更便利及時，對即將展開的第2年心理支持方案，心理健康司建置「心理健康支持方案地圖索引」，優化網路資訊平台，8/1起民眾上網或以手機掃QR Code，就可以找到自己住家或上班地點附近簽約的醫療院所或諮商所，以及預約名額狀況，民眾不必像去年必須一家家打電話詢問是否還有免費名額。

衛福部推出「15～45歲青壯世代心理支持方案」，屬於三明治族的陳映宇（左二）及汪淑娟（右二）現身說法談來自職場與家庭的壓力。左為諮商心理師周慕姿，右為台大醫學院精神科教授廖士程。圖片來源 / 邱淑宜攝

心理健康司也積極提升簽約機構量能，今年可望增至近500家，單一院所由每週服務8人次，上升至12人次。

心理健康司2023年8月推動「年輕族群心理健康支持方案」，截至2024年6月底止，服務人數高達2萬9,920人（7萬6,350人次），方案滿意度達96％；且有95％使用者認為此方案對自己有幫助，正向幸福分數平均提升2.84分，高風險及早治療者更破萬人（1萬91人），佔使用者33.7％。

▲▼ 自信,信心,身心靈。（圖／pixabay）

常見5大問題，申請方式、資格條件一次看

Q1：誰可以申請免費心理諮商？
年滿15歲至45歲有心理諮商需求者，只要攜帶身分證明文件，皆可申請。

Q2：需要支付其他費用嗎？
青壯世代心理健康支持方案方案補助3次心理諮商費，但不含掛號費等其他行政規費，建議預約時，先向機構確認須另支付的其他項目費用及金額。

Q3：可以選擇居住地以外的合作機構嗎？
可以。無戶籍或居住地縣市限制。

Q4：如果3次補助額度用完，還有心理諮商需求，怎麼辦？
可以自費繼續接受心理諮商服務，或請合作機構協助媒合社區中的心理健康服務資源，如社區心理衛生中心、社區心理諮商服務據點等。

Q5：已接受過1次或2次服務，但要預約第2次或第3次時已超過45歲，還能申請補助嗎？
可以。只要接受第1次諮商服務時，符合年齡，第2次或第3次諮商服務仍可申請補助，但接受服務時間需於在支持方案辦理期程內（2024年8月1日至2025年12月31日）。

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康健雜誌衛福部心理支持憂鬱心理健康三明治世代

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