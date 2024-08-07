跑遍西門町ATM！25歲男入詐團「20天領179萬」　每日薪水曝光

記者邱中岳／台北報導

北市西門町周遭的ATM，1名男子1個月間在附近提領92筆詐欺贓款，金額高達179萬元，北市萬華警分局西門町派出所循線掌握男子身分，但發現男子居無定所並以打零工維生，經過追查後在7月21日於松山區的旅館內逮捕正在熟睡的陳姓嫌犯，他坦承以1天1千元代價當車手。

警方調查，25歲陳姓男子平時打零工維生，近1個月間跑到西門町商圈附近提領詐騙贓款，且提領筆數高達92筆，總共提領約179萬，西門町派出所警員不敢大意，立刻動員警力協助調閱監視器，鎖定陳男動向。

▲無業男當車手20天領92筆詐騙贓款共計179萬，在松山區的旅館被警方逮捕。(圖／記者邱中岳翻攝）

由於陳男居無定所，加大查緝上的困難，且追查時發現陳藏匿地點遍布雙北市的鬧區，警方7月21日鎖定陳男躲藏在北市松山區的旅館，調集警力前往逮人，順利逮捕正在睡夢中的陳嫌。

陳嫌到案後坦承犯行，表示因為沒有錢所以替詐騙集團跑腿，從指定的人頭戶提領詐騙款項，20天提領179萬，每天只有1千元酬勞。警方訊後依照詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌，將陳嫌移送地檢署偵辦。

萬華分局西門町派出所近日共計破獲4件詐欺車手案，將持續掃蕩查緝各類詐欺，提醒民眾，因求職或投資要求交付金融卡給詐騙集團使用皆為詐騙，切勿貪圖眼前利益成為詐欺集團幫助犯。