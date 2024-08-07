阿北投資加碼88萬！車手超商徘徊遭逮　他發抖急喊：只是來收錢的

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名從事農作阿北，加入投資社群，誤信「穩賺不賠」投資陷阱，本想投資50萬元，結果加碼到88萬元，所幸他想領錢給詐團時，遭機警的行員制止，將「面交」時間拖延，已等在超商的男車手不耐的來回徘徊觀望，埤頭分駐所警員林姵綺發現他舉止異狀，立即報請支援，男子見到員警，嚇得雙手發抖冷汗直流的說「只是來收錢的」，成功攔阻阿北種田的辛苦錢。

▲彰化北斗警分局逮到取錢車手(中)。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣警察局北斗警分局表示，案發於(5)日上午10時40分許，埤頭分駐所警員林姵綺在轄區執行勤務時，行經彰化縣埤頭鄉一家超商巡簽，赫然發現1名男子口戴黑色口罩，身穿白T，並且背一個黑色大背包，在超商店外來回徘徊左右觀望，一眼看出不像本地人，立即通報當時執勤人員副所長謝加盛及警員鄭其勻前往現場支援盤查。

男子發現員警到場，神情慌張且雙手不停顫抖，似乎知道已瞞不過警方，便向警方表示與阿北相約收88萬元投資款，才會攜帶個人識別證、投資憑證收款收據、投資協議書等物品置於所攜帶背包內，當場將24歲廖姓車手帶回，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

北斗分局長黄世德提醒民眾，投資應循合法管道，如標榜「高獲利、穩賺不賠」等應提高警覺，切勿聽信來路不明的投資管道，應撥打165反詐騙專線，小心查證避免落入詐騙集團的圈套，造成財物損失。