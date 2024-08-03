　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

隨車自備點鈔機取款　南警打詐連2日查獲4車手3人羈押

▲台南市警永康分局打詐連2日查獲4車手3人羈押。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警永康分局打詐連2日查獲4車手3人羈押。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康分局大橋派出所在受理民眾詐欺案後，分析調查相關證據後，組成專案小組，自8月1日起，連續2日內緝獲20歲次李姓車手、18歲陳姓女車手、24歲湯姓車手及28歲黃姓車手等4人，全案訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪，移送台南地檢署偵辦。

永康分局大橋派出所日前受理2位民眾所報詐欺案，調查後發現面交車手中，有一名特徵相同之李嫌涉犯多起詐欺案，立即成立專案小組擴大偵辦，在蒐集其犯案特徵及不法事證後，持台南地檢署檢察官拘票，循線將李嫌緝捕到案。追緝過程中，發現陳姓女子及湯姓車手為詐欺共犯，即報請檢察官開立緊急拘票一併將兩人查捕到案。據了解，3人在短短2天內，駕駛涉案車輛前往台中，成功騙得4百多萬元，並將不法所得上繳給詐團，僅獲得6萬多元酬金，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送法辦，3人均遭到羈押。

▲台南市警永康分局打詐連2日查獲4車手3人羈押。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另案為接獲陳女報案，於網路投資群組購買虛擬貨幣面交遭詐騙38萬元，詐團食髓知味，以需再度購買虛擬貨幣獲利為由，要求於2日再度面交30萬元支付購買。員警遂將計就計，在民眾與黃姓車手面交時，當場逮捕，在嫌犯所駕駛的車內，查扣犯罪文件資料、點鈔機及近2萬元贓款，並將該犯罪車輛查扣，全案依詐欺、洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。

永康分局長顏勤峰強調，打擊詐欺犯罪決不手軟，呼籲民眾切勿投機心存僥倖、以身試法，永康分局將持續向上溯源打擊不法，亦提醒民眾投資應循正當管道，若有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
以為台灣安全才來！馬國留學生遭砍死　母來玩變接骨灰
林郁婷8強戰對手再提抗議！　異性參賽會受傷
印度神童來台　教授列「預言7大錯誤」完全是炒作：太廉價了吧
王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥
台南2歲童遭「水管插肛、窗外懸空」虐死！母冷眼旁觀：不嚴重
大肅殺來了！美、台股暴跌　謝金河：金融市場持續大修正

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

隨車自備點鈔機取款　南警打詐連2日查獲4車手3人羈押

恆春警8／5起連3天交通執法專案　暑假加強取締青少年違規

奉獻教育接受挑戰　屏東柯仕偉、余畇緗獲師鐸獎

「古早糖冰棒」腸桿菌科不合格　台糖：8／31前可到賣場退貨

第54屆全國「工業控制」競賽　北科附工林宥融、曾銓彥奪金、銀牌

五洲製藥重視人文教育　捐贈元智中語系獎學金

衛福部第10屆優良暨資深典範醫事人員　部桃5位同仁榮獲表揚

蘇俊賓手繪蚵間石滬地圖　推廣新屋百年石滬

「高齡健康產業博覽會」長庚醫院14項主題特色　分享民眾

獨／照顧偏遠通車學生　和平國中校車親送大安溪學子返家

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

J.K.羅琳誣林郁婷是雙性人　「無法選擇出生但可以不作弊」

台南女被瑜伽布勒頸險窒息　急喊Siri幫報案！警消破門救人

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

隨車自備點鈔機取款　南警打詐連2日查獲4車手3人羈押

恆春警8／5起連3天交通執法專案　暑假加強取締青少年違規

奉獻教育接受挑戰　屏東柯仕偉、余畇緗獲師鐸獎

「古早糖冰棒」腸桿菌科不合格　台糖：8／31前可到賣場退貨

第54屆全國「工業控制」競賽　北科附工林宥融、曾銓彥奪金、銀牌

五洲製藥重視人文教育　捐贈元智中語系獎學金

衛福部第10屆優良暨資深典範醫事人員　部桃5位同仁榮獲表揚

蘇俊賓手繪蚵間石滬地圖　推廣新屋百年石滬

「高齡健康產業博覽會」長庚醫院14項主題特色　分享民眾

獨／照顧偏遠通車學生　和平國中校車親送大安溪學子返家

被揍46秒後控對手「是男的」　義大利女將：想向阿爾及利亞拳手道歉

阿樂跳鋼管…裙子脫了！掉出美臀形狀掀尖叫　高難度動作被讚爆

陸餐飲市場競爭激烈　呷哺呷哺上半年預計虧12億元

831洋將大限倒數　象魔力談調整進度：感覺非常好

談藍白合　柯文哲：合作的合沒問題「合併的合就困難」

車停國道下涵洞「前後都被砸」　慘成毛玻璃畫面曝

日圓強升！現鈔「0.2276」揪心價　10萬台幣晚3周少換5萬日圓

農曆7月鬼門開！民俗專家：忌說「鬼」字　４生肖下半年轉運

「Taiwan In毛巾」遭搶走！製造商霸氣尋人：來找我，我送你

以為環境安全才來！海大馬國留學生KTV遭砍死　母來玩變接骨灰崩潰

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

地方熱門新聞

台糖古早糖冰棒腸桿菌超標　全面下架

和平國中校車親送大安溪學子返家

蘇俊賓手繪石滬地圖　推廣新屋百年石滬

工業控制競賽　林宥融、曾銓彥奪金、銀牌

網美景點暗藏危機海巡呼籲勿進入擱淺貨輪管制區

南消六大結合海巡署辦理船艇救援演練

屏東縣兩位主任獲師鐸獎 教育奉獻精神感佩

老屋整修與活化台南文化局開放補助受理申請到10月17日

高齡健康產業博覽會　長庚推14項主題特色

龍山寺捐760萬裝備　提升新北救援效率

優良暨資深典範醫事人員　部桃5同仁榮獲

五洲製藥重視人文教育　捐贈元智獎學金

台南400全民教育 8月音藝同樂會邀請國樂團與熱音社演出

中壢臨時站月台「熱到像火爐」台鐵允諾改善

更多熱門

相關新聞

交保24小時再當車手！平頭男這次被收押

交保24小時再當車手！平頭男這次被收押

21歲胡姓男子因為缺錢當車手，日前才因當面騙取被害人20萬元，被依詐欺、洗錢防制法5萬元交保，沒想到，24小時後又跑到彰化員林，因為行蹤鬼祟，遭巡邏的員警發現，竟又當起車手，趁著他與農民面交時，將他逮捕，這次移送後，檢方聲押獲准將他送進看守所內，成功保住農民辛苦的500萬元血汗錢。

im.B詐騙案前政院顧助藏錢竟緩刑　她轟賴清德：打詐是騙3歲小孩

im.B詐騙案前政院顧助藏錢竟緩刑　她轟賴清德：打詐是騙3歲小孩

越籍男組團「收簿領贓款統包」！雇6少年當車手

越籍男組團「收簿領贓款統包」！雇6少年當車手

75歲阿公退休打零工　誤入詐團陷阱淪車手

75歲阿公退休打零工　誤入詐團陷阱淪車手

新北8旬翁遭騙460萬！警民合作反擊逮3男女

新北8旬翁遭騙460萬！警民合作反擊逮3男女

關鍵字：

南警打詐車手羈押

讀者迴響

熱門新聞

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

台南「狀元」遭毆慘死！主嫌被判無期

情侶「燒烤店」活春宮　男手快速搗動

周天成1比2遭逆轉無緣4強

成大考古教授沒藥吃　竟搭空勤直升機下山

挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

同事退公司LINE群　1高招被4萬人讚爆

林郁婷巴黎奧運8強賽對手出爐

更多

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面