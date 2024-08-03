隨車自備點鈔機取款　南警打詐連2日查獲4車手3人羈押

▲台南市警永康分局打詐連2日查獲4車手3人羈押。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康分局大橋派出所在受理民眾詐欺案後，分析調查相關證據後，組成專案小組，自8月1日起，連續2日內緝獲20歲次李姓車手、18歲陳姓女車手、24歲湯姓車手及28歲黃姓車手等4人，全案訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪，移送台南地檢署偵辦。

永康分局大橋派出所日前受理2位民眾所報詐欺案，調查後發現面交車手中，有一名特徵相同之李嫌涉犯多起詐欺案，立即成立專案小組擴大偵辦，在蒐集其犯案特徵及不法事證後，持台南地檢署檢察官拘票，循線將李嫌緝捕到案。追緝過程中，發現陳姓女子及湯姓車手為詐欺共犯，即報請檢察官開立緊急拘票一併將兩人查捕到案。據了解，3人在短短2天內，駕駛涉案車輛前往台中，成功騙得4百多萬元，並將不法所得上繳給詐團，僅獲得6萬多元酬金，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送法辦，3人均遭到羈押。

另案為接獲陳女報案，於網路投資群組購買虛擬貨幣面交遭詐騙38萬元，詐團食髓知味，以需再度購買虛擬貨幣獲利為由，要求於2日再度面交30萬元支付購買。員警遂將計就計，在民眾與黃姓車手面交時，當場逮捕，在嫌犯所駕駛的車內，查扣犯罪文件資料、點鈔機及近2萬元贓款，並將該犯罪車輛查扣，全案依詐欺、洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。

永康分局長顏勤峰強調，打擊詐欺犯罪決不手軟，呼籲民眾切勿投機心存僥倖、以身試法，永康分局將持續向上溯源打擊不法，亦提醒民眾投資應循正當管道，若有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。