加入「保證獲利群組」慘失276萬　屏東男配合警逮3車手

▲潮州警分局逮獲陳姓車手等3人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子誤信網路廣告，加入保證獲利群組，先後投資50萬餘元獲利2萬多元，陸續加碼面交到276萬元，獲利卻領不到錢；詐騙集團接續以話術引誘他加碼面交150萬元，他察覺有異，向潮州警分局報案。警方頂著大雨埋伏，逮獲陳姓車手等3人及相關證物，訊後依詐欺罪嫌移送屏東地檢署聲押獲准，持續追查上手。

潮州警分局於日前接獲李姓男子報案，指稱今年4月間因誤信網路投資廣告，加入投資群組，聽信保證獲利等語，聽從詐騙集團指示前往指定處所，面交276萬元，對方再持續以話術持續要求他出金150萬元，李男驚覺有異報案。警方獲報後立即趕往現場，並於大雨中埋伏守候，最終逮捕41歲陳姓車手等3人，查扣相關犯罪證物，訊後移送法辦。

潮州警分局呼籲，學生暑期打工應謹慎，避免遭詐騙集團利用擔任詐欺車手工作，警方將持續與金融機構及民眾建立良好通報機制，並針對詐騙集團車手積極主動查緝，針對不法將強力展現警方打擊犯罪的決心，民眾切誤以身試法。

分局長林明波表示，民眾切勿相信可疑投資訊息，凡是保證獲利、投資需面交支付等語均是詐騙，勿落入詐騙集團陷阱，本分局113年已攔阻金額共計1331萬8439元，查獲車手11名，並將持續針對詐騙集團幕後成員加強查緝，強化車手埋守勤務，民眾若發現可疑請撥打165反詐騙專案、110電話查證。