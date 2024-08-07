　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

畢業生找工作作伙來　台南就業中心720個職缺提供現場媒合

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，提供720個職缺供畢業生及求職人直接面試的好機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，提供720個職缺供畢業生及求職人直接面試的好機會。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

找工作，呼朋引伴一起來，勞動部雲嘉南分署台南就業中心為提供畢業生及求職人直接面試的好機會，分別在8月12日及15日等2天辧理「2024 求職逗陣來，就業好薪情」畢業季聯合徵才活動。

邀轄區餐飲業、製造業、運輸業、服務業、生技製藥等產業，計32家廠商，提供720個工作機會。其中以汽車零件製造業產品開發工程師薪資最高，開出月薪60K；餐飲服務業門市營運管理人員次之，薪資最高58K。另，餐飲業更積極搶招儲備幹部及餐飲服務員以補足人手，開出月薪45K至46K等薪資。找工作的朋友們，請多加把握機會。

8月12日上午9時30分至12時在佳里區六里聯合活動中心（台南市佳里區佳東路327巷20號/信義國小旁）辦理徵才。邀請知名廠商龍杏生技製藥、義典科技、銓㠙企業、強新工業、南寶樹脂、豪士纖維、大潤發台南佳里店、梁鑫實業、鉅橡企業、加穎實業、妙吉實業、康那香企業、揚盛實業、景明精密、帝固鑽石、無患子生技開發、禾新國際、勝凱冷凍水產、鑫鐘美實業等共19家廠商。提供自動控制配線技師、生產助理工程師、開發工程師、研究助理、繪圖助理、設備維修保養人員、現場技術員、機台操作員、塑膠射出技術員、品管人員、生管人員、包裝作業員、針車操作人員、倉庫管理人員、資材人員、水電師傅、業務人員、業務助理、（正職／兼職）賣場服務人員、收銀人員等220個工作機會。

8月15日上午10時至12時在彰南里活動中心（台南市南區新建路12號）辦理徵才。邀請知名廠商激力、碳佐麻里、福安工業、堤維西交通、興南汽車、全家超商、黑橋牌、八方雲集美帥化學、築間餐飲、台灣珍有福、隆順食品、新光三越等共13家廠商。提供各類工程師、各類儲備幹部、餐飲服務人員、廚藝員(助手)、廚藝師(師傅)、電機技術人員、現場作業員、中秋短期作業員、中秋短期物流人員、日班作業員、品管人員、生產線儲備幹部、採購助理、倉管人員、射出成型技術員、產線品質巡檢員、業務部稽查人員及計時人員等500個工作機會。當天前50位參與徵才的求職朋友還有機會獲得早鳥刮刮樂好運禮，祝福求職人好運到。

台南就業中心洪儷瑋主任提醒找工作的畢業生或青年朋友，可多加運用政府資源。勞動部為協助青年朋友找出個人就業優勢、職涯方向及適合自己發展的行職業。積極推動「青年職得好評計畫」，針對本國國籍年紀在15歲至29歲青年，目前未就學或未就業且失業期間連續達6個月以上者，可至各公立就業服務機構辦理求職登記，即可參加該計畫。幫助青年職涯再造，完成深度就業諮詢後3個月內找到工作，且受僱連續達3個月以上並依法參加就業保險，則可向公立就業服務機構申請發給尋職就業獎勵金3萬元。

徵才相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢，更多徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
LIVE／陳詩媛接機被罵王齊麟17字護愛　J.K.羅琳咬林郁
獨／大牙被死亡威脅「對妳開三槍！」　慶記男落網曝內幕
林昀儒「賽後尷尬瞬間」超多人看到！　粉絲融化：好可愛
快訊／等144天！滯陸釣客回家了　終於全家團聚
快訊／KAT-TUN中丸雄一「偷吃女大生」！新婚才7個月
保底25萬！雙金副教授「李洋月薪才9萬」網炸鍋
三星氣炸！奧運摺疊機「全新未拆」丟拍賣網　現賺8萬台幣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東縣政府標售九如鄉重劃區住宅地 底價1113萬

台南豪大雨市區多處淹水　南區氣象中心：未來幾天午後下雨機率高

畢業生找工作作伙來　台南就業中心720個職缺提供現場媒合

里港警分局慶祝父親節　致贈面膜感謝警察爸爸們的辛勞

恆春警「青少年違規取締專案」　兩天開出42張告發單

不要讓父親的電話變成詐騙熱線　屏縣警拍片防範長輩挨詐

台電棒球Fun電營再度登場　明星球員親自指導夏令營學童

2024恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動起跑　總獎金近百萬

陳亭妃勘災力求完善　冒雨偕農水署會勘全力防堵淹水狀況

美和科大冠軍飲品「俯視山林」　茶改場慶試飲驚艷味蕾

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

屏東縣政府標售九如鄉重劃區住宅地 底價1113萬

台南豪大雨市區多處淹水　南區氣象中心：未來幾天午後下雨機率高

畢業生找工作作伙來　台南就業中心720個職缺提供現場媒合

里港警分局慶祝父親節　致贈面膜感謝警察爸爸們的辛勞

恆春警「青少年違規取締專案」　兩天開出42張告發單

不要讓父親的電話變成詐騙熱線　屏縣警拍片防範長輩挨詐

台電棒球Fun電營再度登場　明星球員親自指導夏令營學童

2024恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動起跑　總獎金近百萬

陳亭妃勘災力求完善　冒雨偕農水署會勘全力防堵淹水狀況

美和科大冠軍飲品「俯視山林」　茶改場慶試飲驚艷味蕾

試開箱／上市就轟動洗版！超帥霧黑28色精品唇膏　緞光奶霜質地好奢華

面試「每月起薪5萬元」工作　新手男上工1次下場關2年

彭蒙惠老師下課了　以上帝之名慈悲為台奉獻逾一甲子

沒錢結帳還持酒瓶攻擊超商女店員　警送他便當抓到通緝犯

台股強彈700點！4檔千金股漲停　股王信驊重回4000元

女送修手機突收到通知　發現店員挖出她「2年前私密片」轉發

開箱釜山必吃盲鰻！生炒蠕動過程超驚悚、鹽烤辣炒一次滿足

18歲國中肄業嫩車手「裝老扮經理」騙婦30萬　露餡被逮捕收押

直擊／泰200萬粉BL「龍月CP」在台灣！　當場甜蜜公主抱曬恩愛

有Y染色體≠男生！醫曝真實案例：夫妻不孕就醫驚見「老公是XX」

地方熱門新聞

陳亭妃冒雨偕農水署會勘全力防堵淹水狀況

一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

台南市消防之友會第六辦事處頒救災工作獎勵金

美和科大冠軍飲品「俯視山林」　驚艷味蕾

「三中」單位合作　推動地熱研究與綠能永續

梨山中橫饗堂8/8秋祭　苦無水電可用

客家菜包等體驗　開南菲律賓華語營隊很本土

美國加州聖蓋博市訪桃　盼深化雙邊交流

台南豪大雨市區多處淹水未來幾天午後有下雨機率

畢業生台南就業中心720個職缺提供現場媒合

為加速病患檢傷資訊傳遞南消、市醫簽署合作備忘錄

嘉義市鐵路高架北興陸橋段　實施限高及夜間封閉交維

父親節警示　不要讓父親的電話成為詐騙熱線

台電棒球Fun電營登場　明星球員親自指導

更多熱門

相關新聞

黃仁勳接待台南小將　輝達美國總部大玩傳接球

黃仁勳接待台南小將　輝達美國總部大玩傳接球

2024年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，即將於本月9日至14日於美國賓州華盛頓市登場。對此，輝達執行長黃仁勳在美國輝達總部，親自接待代表我國及亞太區國家參賽的台南小將，並開心地大玩傳接球，除了鼓勵球員之外也大喊「台灣加油」。

藍晒圖文博會海島萬花筒預熱音樂節連雙週登場！

藍晒圖文博會海島萬花筒預熱音樂節連雙週登場！

台南市消防之友會第六辦事處頒救災工作獎勵金

台南市消防之友會第六辦事處頒救災工作獎勵金

台南大暴雨「雷聲轟轟轟轟」　道路實況曝光！

台南大暴雨「雷聲轟轟轟轟」　道路實況曝光！

台南男子不滿義交制止迴轉竟駕車欲衝撞警依法取締

台南男子不滿義交制止迴轉竟駕車欲衝撞警依法取締

關鍵字：

畢業生台南就業中心職缺媒合

讀者迴響

熱門新聞

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面