畢業生找工作作伙來　台南就業中心720個職缺提供現場媒合

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，提供720個職缺供畢業生及求職人直接面試的好機會。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

找工作，呼朋引伴一起來，勞動部雲嘉南分署台南就業中心為提供畢業生及求職人直接面試的好機會，分別在8月12日及15日等2天辧理「2024 求職逗陣來，就業好薪情」畢業季聯合徵才活動。

邀轄區餐飲業、製造業、運輸業、服務業、生技製藥等產業，計32家廠商，提供720個工作機會。其中以汽車零件製造業產品開發工程師薪資最高，開出月薪60K；餐飲服務業門市營運管理人員次之，薪資最高58K。另，餐飲業更積極搶招儲備幹部及餐飲服務員以補足人手，開出月薪45K至46K等薪資。找工作的朋友們，請多加把握機會。

8月12日上午9時30分至12時在佳里區六里聯合活動中心（台南市佳里區佳東路327巷20號/信義國小旁）辦理徵才。邀請知名廠商龍杏生技製藥、義典科技、銓㠙企業、強新工業、南寶樹脂、豪士纖維、大潤發台南佳里店、梁鑫實業、鉅橡企業、加穎實業、妙吉實業、康那香企業、揚盛實業、景明精密、帝固鑽石、無患子生技開發、禾新國際、勝凱冷凍水產、鑫鐘美實業等共19家廠商。提供自動控制配線技師、生產助理工程師、開發工程師、研究助理、繪圖助理、設備維修保養人員、現場技術員、機台操作員、塑膠射出技術員、品管人員、生管人員、包裝作業員、針車操作人員、倉庫管理人員、資材人員、水電師傅、業務人員、業務助理、（正職／兼職）賣場服務人員、收銀人員等220個工作機會。

8月15日上午10時至12時在彰南里活動中心（台南市南區新建路12號）辦理徵才。邀請知名廠商激力、碳佐麻里、福安工業、堤維西交通、興南汽車、全家超商、黑橋牌、八方雲集美帥化學、築間餐飲、台灣珍有福、隆順食品、新光三越等共13家廠商。提供各類工程師、各類儲備幹部、餐飲服務人員、廚藝員(助手)、廚藝師(師傅)、電機技術人員、現場作業員、中秋短期作業員、中秋短期物流人員、日班作業員、品管人員、生產線儲備幹部、採購助理、倉管人員、射出成型技術員、產線品質巡檢員、業務部稽查人員及計時人員等500個工作機會。當天前50位參與徵才的求職朋友還有機會獲得早鳥刮刮樂好運禮，祝福求職人好運到。

台南就業中心洪儷瑋主任提醒找工作的畢業生或青年朋友，可多加運用政府資源。勞動部為協助青年朋友找出個人就業優勢、職涯方向及適合自己發展的行職業。積極推動「青年職得好評計畫」，針對本國國籍年紀在15歲至29歲青年，目前未就學或未就業且失業期間連續達6個月以上者，可至各公立就業服務機構辦理求職登記，即可參加該計畫。幫助青年職涯再造，完成深度就業諮詢後3個月內找到工作，且受僱連續達3個月以上並依法參加就業保險，則可向公立就業服務機構申請發給尋職就業獎勵金3萬元。

徵才相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢，更多徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。