8月台南嗨不完！　藍晒圖文博會海島萬花筒預熱音樂節連雙週登場！

▲2024文博會即將於8/23-9/1日，在台南藍晒圖展出！而8月更是預熱活動連連，除邀請眾多歌手週末來到藍晒圖舉辦音樂節，讓台南週末越夜越精彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024文博會即將於8/23-9/1日，在台南藍晒圖展出！而8月更是預熱活動連連，週末大家有沒有發現在藍晒圖十分熱鬧人潮滿滿，除邀請眾多歌手週末來到藍晒圖舉辦音樂節，現場還有甜點、茶酒、插畫與工藝市集，許多人都提早到現場享受市集音樂節，讓台南的週末越夜越精彩！

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連續雙週的音樂市集，由失態音樂與藍晒圖文創園區管委會合作，眾多新生代歌手為現場炒熱氣氛，邱軍現場人氣大爆發，除了運轉人生連續帶來多首好歌，並與民眾近距離一線接觸，而曾入圍金曲獎最佳女歌手與新人獎呂薔則展現靈魂嗓音，現為樂天女孩副隊長曲羿以甜美開朗獲得大眾喜愛，而李芷婷上場更表演多首歌曲吸引眾多民眾目睹現場風采！

上週錯過的民眾也不用可惜，本週六日8/10、8/11日將再有更多表演團體藝人接續演出！預計將吸引上千人潮來到藍晒圖，詳細藝人名單都將及時公佈在活動頁面！

而緊接著8/23-9/1號就是台灣最大文創盛會台灣文博會藍晒圖海島萬花筒展覽，多家IP業者現場展出，更有多個超巨大型角色氣球登場降落園區，還有真人 cosplay 大遊行與有獎徵答、小朋友最愛的萬花筒投射大道，現場好禮送不完、獎不停，全區天天都有手作體驗、品牌創業分享，邀請民眾一同探索在地文創的精華，與大型玩偶互動、拍照打卡，度過最文青的夏天！

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