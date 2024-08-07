不要讓父親的電話變成詐騙熱線　屏縣警拍片防範長輩挨詐

▲屏縣警局拍父親節防詐短片，提醒民眾不要被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為防範長輩遭受詐騙誘害，特於父親節前夕邀請警察局退休前輩林銘聰先生與工讀生合作，用一位父親對子女最深沉的愛出發，製拍「不要讓父親的電話變成詐騙熱線」溫馨防詐短影片，藉以提醒時下出外打拼的年輕人，多關懷家中長輩，平時撥一點時間打電話給家人噓寒問暖話家常，不要讓長者孤獨在家，讓詐騙集團有機可趁。

縣警局分析，因應少子化及超高齡社會結構，造成年長者單獨在家的情形，年長者最易受詐騙集團用「高獲利、穩賺不賠、老師報明牌」的「假投資」詐騙或用佯稱親友涉刑事案件的「假檢警」要「監管帳戶」或「扣押帳戶內現金」詐騙或親友LINE、IG或臉書帳號遭冒用，再利用AI科技變聲變臉技術的「猜猜我是誰」詐騙或網路交友的「愛情詐騙」等手法迫害造成損失。



警察局長戴台㨗表示，屏東縣已邁入超高齡社會，老年人口占全縣人口數20.47％，為推動縣長周春米守護縣民財產安全、打造高齡友善生活城市政策及因應父親節到來，特別製拍父親節溫情防詐短影片，呼籲年輕一輩在勤奮工作之餘，能每天撥出一點時間陪陪家人或用電話或視訊通話與家人講講話、分享日常酸甜苦辣趣事，將珍惜重視對方的心思，透過對話說出溫馨話語，不要不打、不接電話聯繫或口不擇言惡言相向，讓辛勞的父親獨守家中，而讓詐騙集團有機可乘，讓詐騙電話變成父親的日常熱線。