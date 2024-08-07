　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10點開搶！虎航父親節促銷「全航線888元起」　星宇祭優惠碼折扣

▲台灣虎航大徵才 。（圖／台灣虎航提供）

▲慶祝父親節，台灣虎航推出「全航線888元」促銷活動。（圖／取自台灣虎航官網）

記者蔡亞樺／台北報導

明（8日）天就是父親節，台灣虎航推出「全航線888元」促銷活動，飛日本、韓國、泰國、越南及澳門航線，單程未稅價888元起，今日上午10時開搶。星宇航空則祭出父親節優惠碼折扣，即起至8月20日輸入優惠碼就有對應折價，最高折扣1688元。

台灣虎航官網顯示，「父親節快樂全航線888元起」優惠促銷，越早規劃旅程，票價越便宜，8月出發1888元起、9月出發1588元起、10月出發1288元起、11月出發888元起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼慶祝父親節，台灣虎航推出「全航線888元」促銷活動。（圖／取自台灣虎航官網）

▲台灣虎航父親節促銷限時2天，推出「全航線888元」優惠。（圖／取自台灣虎航官網）

虎航父親節促銷期間於今上午10時起至8月8日晚間11時59分，搭乘期間今日起至2024年11月30日。台灣虎航表示，此優惠價格為單程未稅價，須購買來回程機票，才有機會搶得優惠票價，優惠價機位開放銷售的日期及機位數有限，售完為止。

星宇航空父親節優惠碼折扣的活動，即日起至8月20日，在官網搜尋航點時，輸入對應折扣碼，現折優惠。港澳、菲律賓航線輸入「JX88MOHKPH」，享有588元折扣；日本航線輸入「JX88NEA」，享有888元折扣。東南亞航線輸入「JX88SEA」，享有888元折扣；美洲航線輸入「JX88USA」，享有1688元折扣。

▲▼星宇航空於10月27日正式開航台中-富國島航線。（圖／星宇航空提供）

▲慶祝父親節，星宇航空祭出優惠碼折扣的活動。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，優惠代碼適用於台灣出發來回、單程或多航段行程，折扣將套用於去程航段，若去程航段的票價低於優惠代碼的折扣金額，將以實際去程票價金額進行折抵。優惠代碼僅適用於成人旅客的行程票價，不適用兒童及嬰兒票價。

此外，國泰航空即日起至8月31日前，由台北或高雄出發前往歐洲、大洋洲、美洲、中國大陸、東南亞、日本等63個航點的學生，於國泰航空官網輸入優惠編號TWSTUDENT，可享7折起的票價優惠、額外寄艙行李限額及較低更改費用。

▲▼國泰航空學生優惠機票最優7折，限時加贈2000元機票折抵金。（圖／國泰航空提供）

▲國泰航空學生優惠機票最優7折，限時加贈2000元機票折抵金。（圖／國泰航空提供）

國泰航空表示，首300筆（原250筆）符合資格的預訂，將獲得2000元機票折抵金，可於下一次預訂台北或高雄出發之機票票價折抵使用。此折抵金不限學生本人使用，親友也適用。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／空中英語創辦人彭蒙惠過世　享耆壽98歲
唐嘉鴻並列銅牌！中華隊會旗為何「放中國下方」　背後原因曝
直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛！　6字宣主權：我的愛
陳念琴奪銅！超商咖啡飲品「買1送1」優惠再加碼
快訊／陳念琴奪銅不退役！預吿「無情戰隊」出征2028奧運
陳怡叡新歡是千億富二代！直擊路邊親密互摸　男方豪門身家曝光
快訊／國1火燒車！　紫爆回堵8公里
快訊／王齊麟、陳詩媛牽手擁抱！　甜笑放閃
全紅嬋第一跳再現全裁判10分！奪金現場「下起娃娃雨」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／空中英語創辦人彭蒙惠過世　享耆壽98歲

10點開搶！虎航父親節促銷「全航線888元起」　星宇祭優惠碼折扣

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

飲料店員工喊女客「小姐」　挨嗆「我有名有姓」還被投訴

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

小戴、麟洋從巴黎回家了　長榮機長「暖心廣播」影片惹哭台灣人

唐嘉鴻單槓並列銅牌！中華隊會旗為何「放中國下方」背後原因曝光

生活中「4種水」千萬別喝　營養師：小心細菌、毒素一起喝下肚

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

貨櫃車駕駛下車解放　後車高速衝路肩撞上

理髮廳「冒煙」熱心人幫報案　出動4消防車...驚見肉烤一半

貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞！頭部受創、四肢骨折慘死　驚悚瞬間曝光

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

快訊／空中英語創辦人彭蒙惠過世　享耆壽98歲

10點開搶！虎航父親節促銷「全航線888元起」　星宇祭優惠碼折扣

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

飲料店員工喊女客「小姐」　挨嗆「我有名有姓」還被投訴

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

小戴、麟洋從巴黎回家了　長榮機長「暖心廣播」影片惹哭台灣人

唐嘉鴻單槓並列銅牌！中華隊會旗為何「放中國下方」背後原因曝光

生活中「4種水」千萬別喝　營養師：小心細菌、毒素一起喝下肚

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

黑澀會美眉「認了賣假名牌」私訊曝光！　20年閨蜜也受害慘遭榨乾

快訊／空中英語創辦人彭蒙惠過世　享耆壽98歲

Gino、夏宇禾情斷1年又被拍！「6年情變原因曝光」　她受不了提分手

社頭透天厝客廳堆雜物竄火！夫妻與兩小孩受困　消防成功救援

金門蘭湖驚傳落水！男子狂奔3k衝入水中　警消合力救回

黑澀會美眉賣A貨「10萬名牌包飄塑膠味」！　曾是無名小站美少女爆紅

花蓮吉安暗夜竄火！吉野驛前百年老屋燒毀　91歲屋主嚇壞：都沒了

全紅嬋奧運奪金自評50分不夠完美　「我不是天才少女」

Nissan、HONDA合作開發「大改款7人座MPV」！Odyssey有望推出雙生車

龍蟠坑道當兵撞見鬼學長　香腸伯推一把！竟是前世冤親陰謀

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

營養師：生活中4種水千萬別喝

快訊／大雷雨狂轟7縣市　「國家警報響」暴雨連下2小時

首例！花20年育種「寶島甘露梨」被偷種　劉申權打贏官司獲賠90萬

可能有颱風！　預估路徑曝

並列銅牌會旗卻放中國下方　原因曝光

美女主管塞500元小費！男下屬想討回扣車資

今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

「立秋」5生肖運勢轉好！

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

更多熱門

相關新聞

超商賣蘭花送爸爸？業者解謎：象徵父親之花

超商賣蘭花送爸爸？業者解謎：象徵父親之花

父親節即將來臨，近來有網友發現，超商販售的爸爸節禮物中竟然有蘭花，發文困惑「沒聽過父親節要送蘭花，是一種我沒跟上時代的新潮流嗎？」而7-ELEVEN也對此解謎，此波由泰國空運進口的「石斛蘭」，代表堅毅剛強、親切慈愛的特質，被喻為「父親之花」，搭配集團「Love Dad」系列活動向天下父親致敬。

她捐贈270個蛋糕　送暖雲林家扶單親爸

她捐贈270個蛋糕　送暖雲林家扶單親爸

父親節來永康中心「Chill」一下

父親節來永康中心「Chill」一下

父親節超商賣蘭花！內行揭花語：像爸爸

父親節超商賣蘭花！內行揭花語：像爸爸

挑選父親節代表花黃偉哲推薦火鶴

挑選父親節代表花黃偉哲推薦火鶴

關鍵字：

父親節促銷機票虎航星宇

讀者迴響

熱門新聞

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

男「1年長4次菜花」！女友喊：我很乾淨　一內診醫嚇呆

綜所稅網路申報抽獎揭曉　頭獎20萬元獎落竹市

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

人妻「嘴裡塞炸彈」睡夢中遭炸死　24歲女兒：兇手就是我爸

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

更多

最夯影音

更多

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面