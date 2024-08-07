10點開搶！虎航父親節促銷「全航線888元起」　星宇祭優惠碼折扣

▲慶祝父親節，台灣虎航推出「全航線888元」促銷活動。（圖／取自台灣虎航官網）

記者蔡亞樺／台北報導

明（8日）天就是父親節，台灣虎航推出「全航線888元」促銷活動，飛日本、韓國、泰國、越南及澳門航線，單程未稅價888元起，今日上午10時開搶。星宇航空則祭出父親節優惠碼折扣，即起至8月20日輸入優惠碼就有對應折價，最高折扣1688元。

台灣虎航官網顯示，「父親節快樂全航線888元起」優惠促銷，越早規劃旅程，票價越便宜，8月出發1888元起、9月出發1588元起、10月出發1288元起、11月出發888元起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣虎航父親節促銷限時2天，推出「全航線888元」優惠。（圖／取自台灣虎航官網）

虎航父親節促銷期間於今上午10時起至8月8日晚間11時59分，搭乘期間今日起至2024年11月30日。台灣虎航表示，此優惠價格為單程未稅價，須購買來回程機票，才有機會搶得優惠票價，優惠價機位開放銷售的日期及機位數有限，售完為止。

星宇航空父親節優惠碼折扣的活動，即日起至8月20日，在官網搜尋航點時，輸入對應折扣碼，現折優惠。港澳、菲律賓航線輸入「JX88MOHKPH」，享有588元折扣；日本航線輸入「JX88NEA」，享有888元折扣。東南亞航線輸入「JX88SEA」，享有888元折扣；美洲航線輸入「JX88USA」，享有1688元折扣。

▲慶祝父親節，星宇航空祭出優惠碼折扣的活動。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，優惠代碼適用於台灣出發來回、單程或多航段行程，折扣將套用於去程航段，若去程航段的票價低於優惠代碼的折扣金額，將以實際去程票價金額進行折抵。優惠代碼僅適用於成人旅客的行程票價，不適用兒童及嬰兒票價。

此外，國泰航空即日起至8月31日前，由台北或高雄出發前往歐洲、大洋洲、美洲、中國大陸、東南亞、日本等63個航點的學生，於國泰航空官網輸入優惠編號TWSTUDENT，可享7折起的票價優惠、額外寄艙行李限額及較低更改費用。

▲國泰航空學生優惠機票最優7折，限時加贈2000元機票折抵金。（圖／國泰航空提供）

國泰航空表示，首300筆（原250筆）符合資格的預訂，將獲得2000元機票折抵金，可於下一次預訂台北或高雄出發之機票票價折抵使用。此折抵金不限學生本人使用，親友也適用。