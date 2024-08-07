黎巴嫩上空音爆！以色列戰機低空飛過「肉眼可見」　民眾恐慌奔逃

▲ 6日下午貝魯特上空出現以色列戰機。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨指揮官及哈瑪斯領袖近日接連遇害，各界憂心伊朗報復攻擊之際，以色列戰機6日三度低空飛過黎巴嫩首都，在貝魯特上空突破音障（Sound barrier），發出有如爆炸聲的巨大音爆，引發當地民眾恐慌。

綜合《路透》等外媒，以軍戰機6日在貝魯特上空低空飛行，地面上的民眾肉眼就可看見，且在30分鐘內三度突破音障，製造巨大轟鳴聲，民眾嚇得紛紛尋找掩護，該報記者還目睹咖啡廳裡的民眾四處奔逃。

當時黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）正發表談話，以紀念一周前在貝魯特南郊的以軍空襲中遇害的最高軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。

該組織誓言報復以色列，而哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）不久後也在德黑蘭被擊殺，外界紛紛將矛頭指向以色列，不過以色列至今未承認也未否認。這2起暗殺將地區推向戰爭邊緣，伊朗也矢言做出強烈回應。

中東緊張高漲之際，以軍仍動作頻頻，宣布於6日派戰機襲擊黎巴嫩南部亞龍村（Yaroun）的真主黨軍事基地，以及卡法克拉（Kfarkela）的真主黨基礎設施。

真主黨6日也對以色列北部發動無人機及火箭彈攻擊，當地醫院稱有19人受傷。以軍聲稱攔截部分武器，但其他無人機突破防空系統，落在納哈里亞（Nahariya ）南部，造成平民受傷。