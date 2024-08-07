傳以色列暗殺哈尼雅後才通知美國　白宮氣炸

▲哈瑪斯政治領袖哈尼雅遇刺身亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇刺身亡一事讓中東情勢戰雲密布，哈瑪斯指控幕後黑手就是以色列。儘管以色列拒絕評論此事，但消息人士透露，在哈尼雅遭暗殺之後，以色列立刻通知美國，承認就是以色列動的手，讓白宮感到既震驚又氣憤。

華盛頓郵報、以色列時報報導，美國官員擔憂以色列暗殺哈尼雅的行徑可能破壞數月以來爭取加薩停火的談判，為此感到相當憤怒，除此之外，以色列沒有事先通知就擊殺真主黨指揮官、伊朗顧問，也讓美國很生氣。不願透露姓名的以色列官員證實，其實以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與美國總統拜登上周的通話氣氛緊繃。

分析人士指出，哈尼雅住在卡達，經常海外旅行，與新任哈瑪斯政治局主席辛瓦（Yahya Sinwar）相當不同，加深外界對於納坦雅胡為何選擇此時展開暗殺的疑問。前美國駐以色列特使羅斯（Dennis Ross）直言，若目標只是要達成協議，那為何要以迫使伊朗做出回應的方式來進行？

多名高階政府官員透露，如今已有許多美國官員把納坦雅胡視為遏制更廣泛區域衝突的主要不確定因素，並非伊朗。以色列多次在沒有事先通知美國的情況下對真主黨、伊朗指揮官發動攻擊，讓拜登本人與他的政府官員感到憤怒。