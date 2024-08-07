龍蟠坑道當兵撞見鬼學長　香腸伯推一把！竟是前世冤親陰謀

記者李芸樺、實習記者簡品捷／台北報導

《豈有此呂》的好朋友、陰陽眼記者吳居諴又來說故事了！他在小金門龍蟠(山)坑道當兵，某天站2-4點的安官，摸魚坐窩在水泥樁上，結果居然看見前面連集合場的軍用卡車上，跳下來好多帶槍阿兵哥往前衝，他的衛兵也有看到，後來才知當地是823砲戰主戰場，看到的是保家衛國的學長亡魂。

▲陰陽眼記者吳居諴。（圖／《豈有此呂》）

主持人呂捷聊到過去他出外景時遇過難以言喻的「不舒服」，吳居諴也說他有次出外景蹲在港邊看人家釣魚時，冷不防被後面的香腸伯推一把，他雖然沒落海卻嚇到，回家後就不舒服還被鬼壓床，後來才得知這個看似認錯人的意外戲碼，竟是他前世的冤親債主，聯手香腸伯的陰謀，就是要他失魂落魄後進行附身！

諴哥之前也分享過他是山道猴，這次再聊聊騎無車牌重機被警察攔檢的荒謬趣事。包括亮記者證攀關係、警職同伴先落跑，其中還有一次騎昔日最速機器ZZR1100到南橫，遇到駕車技術超好的台東警察追捕，「宛如頭文字D吃死死」追到他投降，他以為會被開單，結果原民警察一說話真的太爆笑有趣！

▲吳居諴分享當無牌山道猴的荒唐史爆笑又恐怖。（圖／《豈有此呂》）

更多諴哥遭遇的超自然現象，以及受到父親影響一度走上兄弟路，竹聯幫大哥陳啟禮曾來家裡作客的故事，請鎖定8月7日下午1:10的《豈有此呂》。