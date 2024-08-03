「麟洋配」再闖奧運金牌戰　金門縣府舉辦直播為子弟兵加油打氣

▲金門縣政府舉辦直播活動為羽球「麟洋配」加油打氣。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

巴黎奧運中華羽球黃金男雙組「麟洋配」繼東京奧運後，再次闖進奧運金牌戰，網路上恭賀「麟洋配」聲浪如狂潮般湧現。金門縣政府昨（2）日晚間舉行直播活動，縣長陳福海親臨現場與鄉親們一同為麟洋配讚聲打氣，最後「麟洋配」打敗對手，順利進軍冠軍戰的瞬間，場面歡聲雷動，陳福海縣長也與在場貴賓、鄉親們及李洋伯父─李開陣村長為麟洋配喝采，場面熱鬧至極。

縣長陳福海表示，4日將是萬眾矚目的麟洋配金牌戰，邀請大家一起到縣立體育館來為金門在地子弟兵李洋以及最佳搭檔王齊麟一齊加油，一齊助威，匯聚大家的加油聲，傳遞到遙遠的巴黎祝福「麟洋配」能順利摘下金牌。

金門縣政府在縣立體育館賽事Live轉播現場，也會準備10罈5公升金門高粱酒「好事連連」及其他具收藏價值之摸彩品共66組大小好禮供現場摸彩，期許「麟洋配」越戰越強，好事連連，六六大順。

金門縣政府教育處提醒鄉親們，2024巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」金牌戰將預訂於4日晚間10點開打，直播場地金門縣體育場將於晚間9點開放進場，摸彩券限額1000名，發完或9點50分截止，為提倡環保，鼓勵各位鄉親自行攜帶水瓶、水壺前往（現場亦會備有礦泉水），提醒民眾請勿攜帶食物入內飲用，以確保環境整潔。

因天氣炎熱，特選於室內舉行直播，現場有提供限量加油物品─元氣加油棒、小國旗手舉旗及限量麟洋手舉牌讓到場鄉親現場加油使用，誠心邀請眾鄉親齊聚一堂，一齊為麟洋配加油，並預祝順利摘金。