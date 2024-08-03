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以俄占克里米亞為鑒　英專家籲「關注金門」防中國侵台

▲▼中國人民解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

▲ 中國人民解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓2日專電

倫敦智庫主任古德曼指出，俄羅斯在烏克蘭的行動始於併吞克里米亞。北京併吞金門的企圖，會增加侵台可能性，西方決策者需更加關注金門，並協助台灣抵禦中國針對金門的灰色地帶行動，防止中國進犯。

「中國戰略風險研究所」（China Strategic Risks Institute）資深政策主任古德曼（Sam Goodman）今天於「外交家」（The Diplomat）雜誌網站刊文寫道，金門群島距離中國僅3公里，是兩岸緊張局勢的癥結所在。

他指出，金門過去曾多次遭到中國人民解放軍轟炸，也曾被蔣介石視為「反攻大陸」的前進基地。如今，金門處於北京灰色地帶戰略的最前沿。

對金門居民來說，中國不是抽象的威脅，而是日常的現實。金門每年接待約25萬名中國遊客，許多居民都有來自中國的伴侶，他們的孩子經常搭乘30分鐘的渡輪前往廈門購物。

古德曼說，因此，在政治上，金門居民支持國民黨不足為奇，因為國民黨主張與中國建立更緊密的聯繫。北京也在努力爭取金門的支持。去年國台辦提議建立涵蓋廈門及金門的經濟特區，其中包括建造連接中國、廈門新離岸機場及金門的陸橋。

台灣今年總統選舉中，這座橋引發熱議，國民黨總統候選人侯友宜承諾就大橋問題舉行地方公投，台灣總統賴清德則以國安為由阻止推進建設。

古德曼分析，台灣政府的疑慮是，中國可能利用戰略基礎設施來分裂台灣社會，並透過金門依賴中國的情形強行推動統一。目前在金門，中國供水比例達68%。

更廣泛地說，台灣社會對於金門的戰略重要性似乎缺乏共識。有些人認為金門是對抗中國的「第一道防線」或「緩衝區」，另一些人則認為金門除了可能作為未來談判的籌碼之外，沒有什麼戰略價值。

他指出，這種分歧為北京創造了一個重要的機會，可以利用假訊息及徹底的政治干預等工具來挑撥金門居民及台灣政府。這種「灰色地帶」戰略可能包括散布誤導性的敘述，稱賴清德積極想要在未來切斷金廈聯繫，這將分裂家庭並傷害當地經濟。

古德曼說，一如俄羅斯兼併烏克蘭克里米亞（Crimea），最終目標是製造混亂並鼓勵當地公開推動統一。上述戰略將為中國併吞金門創造煙霧彈，分析人士稱之為「切香腸戰術」。

克里米亞半島地處黑海（Black Sea），僅在北邊以狹長土地與大陸連結，半島東端幾乎觸及俄羅斯。

這座半島在1954年被前蘇聯領袖赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）劃給烏克蘭，使克里米亞成為烏克蘭一部分。「華盛頓郵報」（The Washington Post）曾報導，當地的200萬人口中，有近6成是俄裔。

古德曼表示，金門並未明確納入美國「台灣關係法」所涵蓋的範圍，然而，美國特種部隊曾於今年春季部署於金門。尚不清楚台灣政府或其西方盟友是否願意因金門狀況與中國開戰，尤其是在北京不繼續侵略台灣本島的情況下。

鑒於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在烏克蘭的行動始於併吞克里米亞，西方決策者需要更加關注金門，並在台灣對抗假訊息方面提供實質支持，確保外交官和官員訪金門。

他說，無論台灣民眾對兩岸關係的看法如何，金門對於關心區域和平的國際社會具有戰略價值。根據中國官方歷史記載，已故中共領導人毛澤東長期以來將金門和馬祖視為將台灣與中國捆綁在一起，阻止台灣宣布獨立的「絞索」。

古德曼指出，北京若併吞金門並破壞現狀的任何企圖，都會增加中國入侵或封鎖台灣的可能性，「我們在討論金門政治裂痕方面必須做得更好，並先發制人防範中國這麼做」。（編輯：張芷瑄）

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