▲美和科大冠軍飲品「俯視山林」，茶改場慶試飲驚艷味蕾。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

創意飲品夯！美和科大餐旅管理系參加「2024全國創意茶飲調製競賽」，以天然、健康、少糖、零化學添加以及零浪費，特調名稱為「俯視山林」的飲品，榮獲學生組冠軍，日前於茶改場舉行的改制周年場慶，同學們特地由屏東到桃園茶改場場區設置試飲攤位，吸引許多民眾，驚艷野薑花+清香烏龍茶的搭配好協調。

美和科技大學餐旅管理系同學吳若慈、鄭棨恆、蔡育卉、阮文絹指出，「俯視山林」飲品是由曾榮獲世界花式調酒冠軍許博勝老師指導，飲品原料有：用枸杞+冰糖手工熬煮成枸杞糖漿，再加上新鮮的水梨汁、檸檬汁和以新鮮的野薑花煮成野薑花茶，還有自製的氣泡水特調而成這款名稱為「俯視山林」創意飲品。

而這款在今年全國創意茶飲調製競賽，甫獲學生組冠軍的「俯視山林」飲品，獲得評審佳評指出，野薑花與清香烏龍茶的搭配協調度高，茶飲香味濃郁，加入氣泡增加整體口感，富有創意性，且調飲展演專業度高。

吳若慈說，這款冠軍飲品使用的食材「零浪費」，老師也教他們，以製作飲品過程中，使用過後的材料，枸杞和烘乾後的野薑花和檸檬的果皮、果渣，泡過的茶渣打磨成粉做成美味的餅乾，於享用特調飲品還可搭配營養的美味餅乾。

茶改場蘇宗振場長說明，國內茶飲消費風氣逐漸攀升，茶改場為提升國產茶的使用量，舉辦「全國創意茶飲調製競賽」，創造更多國產農產品與茶飲結合的可能性，及強化臺灣茶飲商品化行銷的理念。