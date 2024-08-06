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農夫無人機噴除草劑！害鄰居果園「番茄死一半」　下場賠慘了

▲▼番茄也會「痛」！（示意圖／取自Pixabay）

▲農夫無人機噴除草劑，害鄰居果園「番茄死一半」，園主怒告求償45萬元。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣一名何姓農民去年委託業者，透過無人機在自家農地噴藥除草，不料除草劑竟意外波及隔壁蕃茄園，導致隔壁的蕃茄株苗毀損超過一半，蕃茄園主氣得提告求償。嘉義地院日前審理案情，根據雙方提供的證據、殘留農藥鑑定報導，認定何男應賠償蕃茄園主45萬4千元，可上訴。

根據判決書指出，何男2023年9月3日委託非合法的張姓業者，使用無人機在他的稻米田中噴灑包含「本達隆」在內的3種除草劑，不料除草劑卻意外飄散至隔壁的玉女番茄園，導致番茄園的番茄株苗毀損超過一半，氣得園主到法院提告求償。

番茄園主為了證實損失是何男噴散農藥導致，自費申請台南區農業改良場、嘉義縣政府農業處會勘死亡的株苗，還自費分析、檢測死亡的株苗農藥殘留情況，農業專家勘驗後判定株苗死亡非病蟲害導致，且株苗中也驗出何男當天噴灑的藥劑「本達隆」殘留。

何男則辯稱，農地噴灑除草劑時，季節風向為西南風，番茄園位於農地東南側，且噴灑時為靜風狀態，雙方間隔溝渠，當時有噴灑三種農藥，番茄株苗卻只驗出「本達隆」，顯見並非他噴灑的農藥所致，可能是其他地主噴藥所造成，也可能是園主自己噴藥或是水分過多所導致株苗死亡。

嘉義地院法官審理案情，函詢農試所株苗死亡的原因，農試所指出「本達隆」是一種除草劑，農業部公告僅核准「本達隆」用於水稻田，未核准使用於番茄園，且株苗死亡的情況跟實驗中番茄噴灑「本達隆」後的死亡狀況相似，認定番茄受損應與「本達隆」有關連性。

法官認為，何男辯稱噴灑3種農藥只驗出「本達隆」，可能因限分析方法是針對特定農藥的種類進行分析，且有定量極限的關係，因此不採信何男的說詞，何男又稱當天靜風、可能是其他農田噴藥導致，卻無法提出任何證據，審酌後判處何男應賠償園主45萬4400元，可上訴。

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