　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

批評番茄罐頭味道太甜　孕婦在「臉書寫負評被捕」恐坐7年牢

批評番茄醬罐頭味道甜　孕婦在「臉書寫負評被捕」最高恐坐7年牢。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子因為在網路寫負評被逮捕。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

奈及利亞39歲女子奧科里(Chioma Okoli)因為在網路上批評當地品牌的番茄醬太甜，被該品牌指控「散布惡意評論」，嚴重毀損公司商譽，將有可能面臨最高7年刑期，引發外界關注。

居住在奈及利亞拉哥斯市(Lagos)，身為女企業家的奧科里，因為在臉書上向18,000粉絲抱怨，她覺得當地食品製造商Erisco Foods，出產的番茄罐頭Ericso Nagiko Tomato Mix味道太甜，而遭到食品製造商向民事法庭起訴。

奧科里去年9月在臉書上發文，因為沒有她常買的番茄罐頭品牌，才會購買Ericso Nagiko Tomato Mix罐頭，結果打開嚐了味道後覺得太甜，想知道大家意見。貼文曝光後吸引上千則網友留言，其中有網友批評她，若是不喜歡該產品的話應該直接向製造公司投訴，而不是放在網路上公審。

身為四寶媽並且懷有身孕的奧科里，在貼文曝光後遭食品公司控告，於去年9月24日被捕，她後來接受美國CNN採訪表示，監獄環境非常糟糕，她只希望能夠趕快出獄、回到孩子們身邊。

奧科里被食品製造商起訴在網路上散布不實訊息，並與另外2人合謀，意圖在網路上「煽動人們反對Erisco Foods公司」等罪，若是罪成最高將有可能面臨7年刑期，另外因為公司商譽被毀，要向她索取高額賠償金。奧科里則計畫對食品公司與警察提出反訴。

ET快訊
李多慧美臀遭燙　嚇到跳起來：好燙好燙
8+9陣頭一直跳錯！被逼吞屎+麵包蟲　打死丟路邊
快訊／國內首例！　吃到「小林紅麴」急性腎臟病
狂轟3槍瞬間曝　警衛急拉女子逃命：趕快出來啦
快訊／港星黎明詩癌逝　享年58歲
快訊／邱國正兒子爆召妓！　國安局火速立案調查
快訊／樂天女孩私接風波　6人遭起訴
元兇可能不是「粿條」！資深醫藥記者提疑點：和化學中毒相似
「熱食放涼才能冰」觀念過時了！　醫曝最佳時機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

9個月大女嬰突然喘不停　媽送醫發現「誤吞鈕扣電池」食道燒傷

百萬女網紅散步莫名遭「遛狗男揍臉昏厥」　多女po網：我也有被揍

愛犬在後院狂挖土　男好奇拔出「30公分未爆彈」嚇：埋了好多年

樹叢發現失蹤11歲女童「半裸腐屍」　警狂查600民宅逮捕2性侵男

28歲女登山好奇往下看　在丈夫面前「摔下8公尺高瀑布」身亡

廣播意外聽到新婚尪自爆「好友妻幫他口愛」　女結婚21天怒離婚

兒媳凱特罹癌後　英王查爾斯首次公開致辭「強調友誼與關心」

都是烏克蘭的錯！　俄外交部：難以相信ISIS有能力發動恐攻

吃紅麴保健品「吃到尿不出來」！日男住院開刀　還是好不了

人妻發現老公醉後「和她妹妹熱吻」　還辯：沒上床不算外遇

不捨學生淋大雨騎單車！　女駕駛暖送雨衣：不用還

66歲父親吃寶林粿條喪命！女兒痛哭：吃個飯人就走了

曝寶林茶室是中毒而非細菌　高大成：人為下毒機率低！

寶林茶室「1死8傷最新病況」　3人在加護病房葉克膜搶救中

聲控電燈聽不懂中文？　改講台語「虧墊灰」秒亮

猛爆性肝腎發炎「病人3天走了」　重症醫談寶林案：真的沒遇過

《不熙娣》14歲男孩跳超美現代舞　媽媽眼神驕傲..小S猛誇：好高級！

吃完寶林...丈夫8天後卻走了　妻悲痛緊牽女兒手護送遺體

正妹騙媽「我懷孕」看反應　講一半突切越南腔笑翻！

曼赤肯貓氣pupu喊「超派」　發音超清楚！網驚：太標準

兒媳凱特罹癌後　英王查爾斯首次公開致辭「強調友誼與關心」

都是烏克蘭的錯！　俄外交部：難以相信ISIS有能力發動恐攻

吃紅麴保健品「吃到尿不出來」！日男住院開刀　還是好不了

人妻發現老公醉後「和她妹妹熱吻」　還辯：沒上床不算外遇

「西裝下擺」捲進手扶梯扶手！　上班族蜷曲趴地詭異慘死

批評番茄罐頭味道太甜　孕婦在「臉書寫負評被捕」恐坐7年牢

小林製藥社長哭了！股東大會落淚道歉　股價一周重挫20%

貨輪撞斷橋！　保險公司恐面臨「40億美元」天價索賠

累計4死！小林製藥紅麴工廠爆「去年底搬遷」　原料消失難調查

9個月大女嬰突然喘不停　媽送醫發現「誤吞鈕扣電池」食道燒傷

吳怡霈羞曝求歡暗號！　夫妻情趣全說了「老公只穿圍裙」大玩角色扮演

LIVE／提假扣押？寶林風暴持續擴大　蔣萬安14：00親上火線說明

李多慧機車活動美臀遭燙　對樂天女孩退追蹤被說過河拆橋

平均每日有1位兒少罹癌　綠委盼「質子治療」納入健保

告五人聲勢太狂！　「行程滿到2026年」巡演還橫跨4大洲

兒媳凱特罹癌後　英王查爾斯首次公開致辭「強調友誼與關心」

民宿老闆槍轟數發部只會內宣　PO小丑照怒噴政府：用納稅錢養畜牲

妹子內褲「沾濕白色液體」　變態租客1舉動發毛！

幻藍小熊赴韓遭「酷刑」狠操！　腿軟發燒「崩潰哭成一團」

龍猿開幕戰新組合　樂天首派土投先發？

國際熱門新聞

即／小林製藥「紅麴」再增2死！

「米酵菌酸」毒死75名喪禮賓客！　自釀啤酒變孟婆湯

美股勁揚477點　標普再創新高

小林製藥社長落淚道歉　股價重挫20%

天天吃小林製藥！　日45歲男「腎臟衰老像80歲」

孕婦「臉書寫負評」被捕　恐被關7年

兄妺同房睡亂倫產子　少女揭性虐遭遇

綠電扛不住！亞馬遜花208億轉買核電

祖克柏黃仁勳交換球衣　合照身價8兆

逆向三寶「噴飛10公尺」影片曝　　警車目睹卻開走

凱特罹癌片「花藏細節」　威廉沒入鏡原因曝

《鐵達尼號》蘿絲救命門板　2300萬拍賣高價成交

才32歲！美最強實況主「宣布罹癌」

美大橋「斷成多截」事發經過、傷亡一次看

更多熱門

相關新聞

孕婦戒指卡手指腫脹疼痛　急奔求助消防隊

孕婦戒指卡手指腫脹疼痛　急奔求助消防隊

東港鎮一位孕婦手指被戒指卡住，手指腫脹兩倍大，疼痛難忍，趕緊到東港消防分隊求助，消防隊員見狀，利用金屬鉗子剪開她的戒指順利脫除，瞬間解除她的疼痛，讓她一再向消防人員道謝。

為了搶110元　奈及利亞踩踏至少4死

為了搶110元　奈及利亞踩踏至少4死

綁匪勒索2千萬　奈及利亞近300學童獲釋

綁匪勒索2千萬　奈及利亞近300學童獲釋

孕婦鑽轎底趴不了「爆暖一幕曝光」　網淚：媽祖慈悲

孕婦鑽轎底趴不了「爆暖一幕曝光」　網淚：媽祖慈悲

奈及利亞100村民被綁架　2周抓走400人

奈及利亞100村民被綁架　2周抓走400人

關鍵字：

罐頭番茄負評孕婦奈及利亞Chioma Okoli

讀者迴響

熱門新聞

外送員剛勸別叫這家…她開餐盒驚見蟑螂猛竄

即／求白沙媽9天後找到了！22歲孝子遺體浮出鯉魚潭水面

寶林茶室風暴延燒！台南通報2例中毒案

寶林茶室「關鍵證物」被查扣！　39歲行銷鬼才吃炒粿條不治

寶林茶室2死！醫喊避免「這樣的飯、麵」

即／北市「點水樓」凌晨火警！火光照亮夜空　濃煙竄天

20秒槍殺「關渡鹹粥」闆娘　丈夫泣控嫌色魔

00940成分股開獎倒數　投信圈預告：會讓市場意外

雷雨明轟「半個台灣」　下周連2天雨最大　

今觀音生！　「做3事、吃2物」旺人旺財

購買10顆鍋貼、水餃送酸辣湯

她吃寶林肝腎衰竭休克！家屬決定捐肝

今全台變天！　下波「雨更多」

寶林董事長「1句話」被轟爆！　PTT炸鍋洗版

快訊／數發部遭人開槍！玻璃大門碎了

更多

最夯影音

更多
不捨學生淋大雨騎單車！　女駕駛暖送雨衣：不用還

不捨學生淋大雨騎單車！　女駕駛暖送雨衣：不用還
66歲父親吃寶林粿條喪命！女兒痛哭：吃個飯人就走了

66歲父親吃寶林粿條喪命！女兒痛哭：吃個飯人就走了

曝寶林茶室是中毒而非細菌　高大成：人為下毒機率低！

曝寶林茶室是中毒而非細菌　高大成：人為下毒機率低！

寶林茶室「1死8傷最新病況」　3人在加護病房葉克膜搶救中

寶林茶室「1死8傷最新病況」　3人在加護病房葉克膜搶救中

聲控電燈聽不懂中文？　改講台語「虧墊灰」秒亮

聲控電燈聽不懂中文？　改講台語「虧墊灰」秒亮

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面