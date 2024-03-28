批評番茄罐頭味道太甜　孕婦在「臉書寫負評被捕」恐坐7年牢

▲女子因為在網路寫負評被逮捕。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

奈及利亞39歲女子奧科里(Chioma Okoli)因為在網路上批評當地品牌的番茄醬太甜，被該品牌指控「散布惡意評論」，嚴重毀損公司商譽，將有可能面臨最高7年刑期，引發外界關注。

居住在奈及利亞拉哥斯市(Lagos)，身為女企業家的奧科里，因為在臉書上向18,000粉絲抱怨，她覺得當地食品製造商Erisco Foods，出產的番茄罐頭Ericso Nagiko Tomato Mix味道太甜，而遭到食品製造商向民事法庭起訴。

奧科里去年9月在臉書上發文，因為沒有她常買的番茄罐頭品牌，才會購買Ericso Nagiko Tomato Mix罐頭，結果打開嚐了味道後覺得太甜，想知道大家意見。貼文曝光後吸引上千則網友留言，其中有網友批評她，若是不喜歡該產品的話應該直接向製造公司投訴，而不是放在網路上公審。

身為四寶媽並且懷有身孕的奧科里，在貼文曝光後遭食品公司控告，於去年9月24日被捕，她後來接受美國CNN採訪表示，監獄環境非常糟糕，她只希望能夠趕快出獄、回到孩子們身邊。

奧科里被食品製造商起訴在網路上散布不實訊息，並與另外2人合謀，意圖在網路上「煽動人們反對Erisco Foods公司」等罪，若是罪成最高將有可能面臨7年刑期，另外因為公司商譽被毀，要向她索取高額賠償金。奧科里則計畫對食品公司與警察提出反訴。