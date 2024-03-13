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首屆小紅牛「喜番生活節」西螺登場　4／21千人採番茄、品美食

記者蔡佩旻／雲林報導

展鮮農產生技公司第一屆小紅牛「喜番生活節-展開新鮮的每一天」即將盛大登場，今（13）日宣傳記者會，邀請全國民眾4月21日來雲林西螺體驗摘番茄，透過採果過程，在綠油油番茄田中與大自然互動感受土地恩賜。縣長張麗善表示，感謝鍾建展董事長，為雲林的番茄產業注入新的活力，也帶動地方產業的活絡。

▲小紅牛「喜番生活節-展開新鮮的每一天」即將盛大登場，今日宣傳記者會邀請全國民眾4月21日來雲林西螺體驗摘番茄。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲展鮮農產生技公司小紅牛「喜番生活節-展開新鮮的每一天」即將盛大登場，今日宣傳記者會邀請全國民眾4月21日來雲林西螺體驗摘番茄。（圖／記者蔡佩旻攝）

展鮮農產生技公司說明，盼藉由活動讓更多民眾認識牛番茄，並透過活動帶動地方產業及觀光，期許展鮮農產生技成為雲林永續農業和食農教育的重要平台，與社會有更多美好的連結與回饋，邀請全國無論是美食愛好者，親子出遊以及對永續農業感興趣的民眾朋友，到雲林西螺一同體驗採牛番茄、品嚐牛番茄等各項美食，享受農村歡樂時光。

張麗善表示，展鮮農產生技與上百位農民契作，所種植番茄不只是透過經濟的變化，從平原到高山透過調節生產，供應全國各地食用、生鮮或加工的番茄 。張麗善說，感謝農糧署在農業物流方面給予協助，才能順利在農業的發展當中也夠永續並直接幫助農民，更使農產品價格穩定。

▲小紅牛「喜番生活節-展開新鮮的每一天」即將盛大登場，今日宣傳記者會邀請全國民眾4月21日來雲林西螺體驗摘番茄。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善提到，展鮮公司在生物科技方面也做了很多美容的盛品，包括面膜。在農業能夠跟生技結合 六級產業化，不僅開闢行銷的通路也打開也大開國門走出世界，日本、新加坡、馬來西亞等，感謝鍾建展董事長本身的敬業態度與負責任的態度，才能夠讓我們農業能夠永續發展。

農糧署副署長姚志旺指出，番茄是我們日常生活食材，展鮮生技公司是牛番茄生產工廠，在生產後做適當的低溫冷藏處理， 就是我們現在推動的冷鏈的計劃，透過低溫儲藏一年四季都能夠供應消費者。此外，在產地的生產農糧署近年也協助了我們展鮮無論是在平地或高山種植，都能夠供應給如此安全工廠這邊來做後續處理，這就是農糧署與雲林縣政府合作所期盼能夠打造冷鏈的串接。

展鮮農產生技公司董事長鍾建展表示，希望透過「喜番生活節-展開新鮮的每一天」活動來向民眾介紹牛番茄是如何從產地到餐桌，如果可以在冬天透過冷鏈技術來輔助，儲存可以達到一年以上，甚至可以出口到世界各國，我們不用再去外國進口，讓國人都能食用到可溯源、安全、健康的食材牛番茄。

展鮮農產公司以牛番茄為主要的供應產品，在管理栽種番茄領域中，擁有超過20年以上的經驗，總契作面積逾60公頃，契作農友超過百名，年產量高達8000公噸，也是至今全臺最大牛番茄供應商。全溫室種植、離地滴灌栽培、智農感測，並規劃出計畫性生產以全年供應，
「先銷售後生產概念」來排定。可因應四季氣候依照海拔排種，因此可達到全年穩定生產供應。

第一屆小紅牛「喜番生活節-展開新鮮的每一天」千人田園牛番茄採果體驗，邀請民眾到雲林西螺在綠油油的番茄田中親手摘下成熟的番茄，透過採果的過程，與大自然互動感受土地的恩賜。讓參與的民眾學習到關於牛番茄農業知識，同時也體會農民的辛苦。

活動現場規劃了牛番茄特色親子DIY、大型裝置藝術、牛番茄特色市集匯集在地特色美食青農及產業品牌一同參與。舞台節目則有小朋友最喜歡的YOYO家族帶動唱、知名百大DJ藝人妖嬌、雲林知名樂團、魔術表演等精彩內容，讓參與民眾在牛番茄田圍繞下，享受美好的音樂表演藝術及品嚐各式牛番茄特色美食。

▲小紅牛「喜番生活節-展開新鮮的每一天」即將盛大登場，今日宣傳記者會邀請全國民眾4月21日來雲林西螺體驗摘番茄。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲小紅牛「喜番生活節-展開新鮮的每一天」即將盛大登場，今日宣傳記者會邀請全國民眾4月21日來雲林西螺體驗摘番茄。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


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