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大陸 大陸焦點 特派現場

華為鴻蒙智行推出享界S9　余承東：最高續航力816公里

▲鴻蒙智行與北汽聯合打造的享界S9正式推出。（圖／翻攝微博）

▲華為常務董事余承東主持鴻蒙智行新車發表會。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

鴻蒙智行及華為今（6）日舉行享界S9及全場景新品發表會，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東親自出席，發表會還邀來大陸知名演員黃曉明和高葉代言享界S9。據了解，享界S9是由鴻蒙智行與北汽集團聯合打造，定位為全景智慧旗艦轎車。

▲鴻蒙智行與北汽聯合打造的享界S9正式推出。（圖／翻攝微博）

▲鴻蒙智行與北汽聯合打造的享界S9正式推出。（圖／翻攝微博）

《新浪科技》報導，余承東介紹，享界S9採用OneBox設計打破傳統，帶來超高空間效率；0.193Cd成為全球量產豪華轎車最低風阻；零百加速3.9秒，並全系標配100kWh華為800V巨鯨電池，CLTC最大續航里程816公里，充電5分鐘，續航增加200公里，百公里平均電耗13.2kWh。

黃曉明作為享界S9代言人，入手星暉金配色，還提前幾天拿到試乘車。黃曉明表示，在年輕的時候曾認為買車比買房重要，「享界S9動力足、加速快，很跟腳，剎車及時，操控也很靈敏，開起來完全不像長度超過5米（公尺）的大車，帶來傳統豪華車沒有的科技感。」

▲鴻蒙智行與北汽聯合打造的享界S9正式推出。（圖／翻攝微博）

▲黃曉明現身會場代言享界S9。（圖／翻攝微博）

余承東透露，享界S9擁有鴻蒙智行家族迄今最豪華車內空間，為業界首個量產轎車後排零重力座椅，帶來超越頭等艙的舒適，此外，享界S9首發暈車舒緩模式。

在智慧駕駛方面，享界S9首發華為ADS3.0，全場景全天候智慧硬體感知系統，全向防碰撞3.0超全感知、超快響應、超前驗證三大能力升級，路面自適應AEB、eAES自動緊急避讓、車位到車位智駕等功能皆為首次向外推出。停車時，全新支持障礙物挪開既停，遠程一鍵泊入泊出和泊車代駕正式商用。

至於外界關心的新車售價方面，享界S9 Max版本（後驅）售價39.98萬元人民幣（約183.09萬元新台幣），享界S9 Ultra版本（四驅）售價44.98萬元人民幣（約205.99萬元新台幣），8月7日率先啟動交付。

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