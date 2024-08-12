金門男運輸毒品！賣安非他命27次獲利5萬　恐面臨30年有期徒刑

▲金警破獲非法運輸、販賣毒品牟利案，涉嫌人恐面臨合併執行最高30年有期徒刑。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門一名李姓男子，涉嫌多次運輸、販賣及持有第二級毒品安非他命案，經福建金門地方檢察署檢察官提出公訴，日前法院一審判決出爐，最高恐面臨合併執行刑30年有期徒刑。

金門縣警局刑事警察大隊指出，2023年9月間在尚義機場，查獲李男搭乘班機前往台北市松山地區，購買第二級毒品安非他命運輸返金，分裝販賣牟取利潤，調查後發現李男販賣安非他命毒品既、未遂次數達27次之多，不法所得5萬餘元，全案經移送福建金門地方檢察署檢察官偵查，並經法院裁定羈押，日前福建金門地方法院刑事判決出爐，判處李男運輸、販賣第二級毒品安非他命，個案最低2年、最高5年2個月，合併共遭判處逾30年有期徒刑，若非刑法設有合併執行刑30年之限制，李男恐面臨更高之刑責。

金門縣警局刑事警察大隊表示，查緝毒品是當前治安工作重點項目，而維護治安保障民眾安全更是警察責無旁貸的工作，縣警局除繼續督屬落實查緝毒品犯罪各項執行策略，以斷絕毒品流通管道外，並持續與本轄檢、調、海巡、憲兵、關務、航警等單位保持密切合作及通報機制，並呼籲本縣民眾不管協助帶出或帶入均屬運輸毒品行為，另亦以本案為鑑，呼籲地區販毒者，販毒將面臨極重刑責，切勿以身試法，貪圖數萬元小利益，鋌而走險，以免後

悔終身。

毒品犯罪為萬國公罪，縣長陳福海於各種會議場合深切表達希望法院對於在金門地區運輸、販賣毒品案件能用重懲，示警不肖毒販，以達防制毒品危害擴散的目的；並要求相關公部門將以鐵腕持續掃蕩毒品，溯源追出來源打擊毒品犯罪，實現無毒家園之願景。