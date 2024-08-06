菜價還在高檔「連豆芽菜也翻倍漲」　農業部：本周起回穩

▲凱米颱風重創蔬菜產區，各類菜價仍在高檔。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

凱米颱風重創蔬菜產地，各類菜種仍在復耕中，根據台北農產運銷公司統計，今日每公斤平均批發價55.4元，菜價仍在高檔。市場菜販表示，葉菜類已經貴了一周，每斤平均價格80元起，花果瓜類持續上漲，連價格平穩的豆芽菜也翻倍，漲到每斤25元，而且一早就賣光，不少買菜族都說：「吃肉反而比較省。」

根據農業部最新統計，全台農漁畜牧產業災損已逾33億元，其中又以農業損失22.4億元最多，雲林縣、嘉義等蔬菜產地重創，影響各地蔬果市場交易。今日北農到貨量1247公噸，比前一個交易日多了235公噸，每公斤平均交易價格55.4元，略降2.3元。北農分析，因休市後承銷人普遍存貨少，預期需求增加，雖然承銷人購買意願持穩，但因到貨量增加且成交價格高，買氣稍弱。

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新莊公有市場菜販廖炯程說，葉菜類已經貴了一周，最貴的仍是A菜，每斤95元，其他像小白菜85元、油菜和青江菜80元，空心菜則略降至70元左右。花果瓜類則比上周又貴了一些，價格穩定的南瓜，現在1斤要50元、番茄還在每斤120元的高價。辛香類部分，香菜每斤仍高達600元，繼續當「菜王」，青蔥一把200元起跳，芹菜每斤也漲至170元。高菜價讓不少買菜族卻步，認為買肉品還比較便宜。

農糧署副署長姚志旺表示，菜價已過了高檔，這周應該會開始慢慢回穩，短期葉菜類部分，嘉義新港的空心菜主要產區，復耕期只要10天，這周就可以恢復供應，預估8月中供應趨穩，9月中旬產量和價格可恢復往日水準。此外，農糧署與超市量販通路合作的平價蔬菜專區，優惠將延長至本月18日，主要供應高麗菜。