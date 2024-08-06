對流發威「大雷雨下到晚上」　專家：近期不排除颱風生成

▲今日起到周五留意局部大雷雨發生的情況。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，今（6日）起到周五留意局部大雷雨的發生，山區熱對流發展往平地擴散後，平地局部地區也會有較大雨勢，甚至持續到夜間、清晨。台灣以東、日本以南的大範圍低壓區有擾動發展，不排除有熱帶低壓或颱風發展起來的機會。

吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天低氣壓擾動離台灣又更接近了一些，低壓中心大概就在琉球群島一帶，雖然發展條件並不好，不至於增強為颱風，但會讓台灣上空的大氣環境持續不穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，今天起一直到周五都要留意局部大雷雨發生的情況，尤其中部以南山區，午後旺盛熱對流發展起來甚至會有短時大雨或豪雨出現，中部以北山區也可能有局部短時大雨，山區的熱對流發展往平地擴散後，平地局部地區也會有較大雨勢出現的情況，甚至一直持續到夜間、清晨都還會有局部降雨發生。

溫度方面持續炎熱，吳聖宇表示，尤其是還沒有下雨之前，各地白天高溫普遍有33至35度，局部區域有機會來到36度或以上，戶外活動還是要注意防曬、防中暑。

▲低氣壓接近天氣較不穩定，留意局部大雷雨發生 。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，周六、周日，台灣東邊的低氣壓有逐漸減弱並且向東移動的趨勢，慢慢併回東側大範圍的低壓環流中，隨著低氣壓遠離，台灣附近又會回到太平洋高壓外圍偏南到西南風環境內。

他表示，迎風面中部以南沿海地區夜晚清晨有局部短暫陣雨，其他地方則還是會有局部午後熱對流雷雨機會，整體雨勢會較為減小，但還是有可能出現局部短時較大雨勢，尤其是山區熱對流發展的時候。

短時間內有沒有颱風出現？吳聖宇指出，目前在台灣以東、日本以南的大範圍低壓區內確實有擾動在發展，不排除其中有熱帶低壓或颱風發展起來的機會。

但吳聖宇說，依照目前預報來看，在太平洋高壓比較弱勢的情況下，擾動發展起來後往日本一帶移動的機會較高，直接往台灣靠近的機會較小，因此至少本周內應該都還不必擔心有颱風影響台灣。