　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可能有颱風！　預估路徑曝

（圖／翻攝JTWC）

▲目前西北太平洋有兩個熱帶擾動。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新美國模式系集模擬顯示，熱帶擾動在大低壓環流的東側，有發展成輕颱的機率，偏北前進經日本東方海面，對台灣無威脅。對於最近是否可能有颱風發展，中央氣象署預報員張承傳指出，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周五清晨西南風與陸風輻合，西南部偶有局部短暫陣雨，熱帶擾動接近又向東離開，致使水氣增多，大氣不穩定度提高，午後強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮指出，周六至下周一晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上，午後對流範圍稍縮小，影響部分山區及平地，仍有局部大雷雨發生的機率。

吳德榮分析，最新美國模式（GEFS）系集模擬顯示，距離較近的熱帶擾動，模擬路徑向西，朝台灣前進，尚未明顯發展，且在琉球南方即轉向偏東遠離；另外一個熱帶擾動在大低壓環流（又稱「季風環流」Monsoon Gyre）的東側，有發展成輕颱的機率，偏北前進，經日本東方海面，脫離大低壓環流，對皆台無威脅，模式模擬將繼續調整，應持續觀察。

對於最近是否可能有颱風發展，張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，低壓帶內容易有擾動長起來，但不確定性較大，還要再觀察。

（圖／翻攝weathernerds）

▲▼吳德榮說，最新美國模式系集模擬顯示，距離較近的熱帶擾動，模擬路徑向西，朝台灣前進，且在琉球南方即轉向偏東遠離（上圖）；另一個熱帶擾動偏北前進，經日本東方海面（下圖）。（圖／翻攝Weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
王齊麟「啦啦隊女友」嬌喊：可惡！我男友怎還不回來　秒釣出放閃
國民黨桃園市議員耍官威！　訪美「購物時間不夠」飆罵外交官
151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了
今明雨最多！　下最大地區曝
美股狂洩千點、史指重挫3％！台積電ADR跌1.27％　輝達死
快訊／「台灣最速男」楊俊瀚資格賽強敵環繞　分組第6落入復活賽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「跨欄美少女」張博雅撞臉香港女神　網友讚：連女生都著迷

鬼月「做10種惡夢」要發財了！　夢到女鬼是大吉

可能有颱風！　預估路徑曝

奧運凝聚台灣人的心！　「全家聚在客廳最長時間」

李洋真的來了！體大開課教羽球　網友羨慕喊：想重讀大學

台中慢車道飆84公里！　「國家級追焦」苦主噴1.2萬扣牌6個月

今明雨最多！　下最大地區曝

女大生剛畢業2個月　鄰居見面就問工作「還酸別啃老」

台人搶著斗內高承睿！體育贊助媒合庫「網頁被塞爆」一度癱瘓

父親節超商賣蘭花！他困惑「我沒跟上潮流？」內行揭花語：像爸爸

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

「跨欄美少女」張博雅撞臉香港女神　網友讚：連女生都著迷

鬼月「做10種惡夢」要發財了！　夢到女鬼是大吉

可能有颱風！　預估路徑曝

奧運凝聚台灣人的心！　「全家聚在客廳最長時間」

李洋真的來了！體大開課教羽球　網友羨慕喊：想重讀大學

台中慢車道飆84公里！　「國家級追焦」苦主噴1.2萬扣牌6個月

今明雨最多！　下最大地區曝

女大生剛畢業2個月　鄰居見面就問工作「還酸別啃老」

台人搶著斗內高承睿！體育贊助媒合庫「網頁被塞爆」一度癱瘓

父親節超商賣蘭花！他困惑「我沒跟上潮流？」內行揭花語：像爸爸

菲律賓越南8／9舉行聯合海上演習　史上頭一遭

《原子少年》何書瑋被爆居酒屋打工！　裸上身滑手機…改名現況曝

老是排便不順？營養師教「順暢6招」防便秘　黑咖啡也有用

惹怒眾人！質疑林郁婷性別　國際拳總3小時記者會「跳針無證據」

病毒性腸胃炎增多！　醫：嚴重者上吐下瀉

151「林彥君尪」偽造文書盜領公款　桃市府竟包庇

瘦子禁菸場所「脫衣抽菸」　後台吞雲吐霧畫面全播出…誤觸法

「跨欄美少女」張博雅撞臉香港女神　網友讚：連女生都著迷

台中大肚山「2大地主」身分曝光　將建百棟別墅

J.K羅琳趴在地上做橋！　利菁讚林郁婷「已經賺進幾百億」

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

生活熱門新聞

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

台灣贏了！中國媽媽嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

超準冰淇淋心測　看出你在異性眼中的第一印象

今明雨最多！　下最大地區曝

快訊／國家警報大響！大雷雨轟3地　暴雨警戒區曝

陳詩媛介紹王齊麟新搭檔　被貼臉放閃

李洋父不會外語、轉機卡關　「咬牙買9萬機票」飛巴黎為子加油

斗內高承睿！體育贊助媒合庫一度癱瘓

巴黎單槓決賽6人失誤　網：場地有毒

快訊／午後雨彈來了！8縣市大雨特報　下到晚上

低壓帶活躍「發現4熱帶擾動」　專家曝成颱率、對台影響

王齊麟奪金「IG更新超威頭銜」　萬人狂喊：李洋呢

父親節超商賣蘭花！內行揭花語：像爸爸

更多熱門

相關新聞

今明雨最多！　下最大地區曝

今明雨最多！　下最大地區曝

中央氣象署預報員張承傳提醒，今天、周三水氣最多，午後嘉義以南、苗栗至雲林山區有局部大雨機率，中南部山區有短延時豪雨可能。

颱風凱米農損逾32億　雲林占22%

颱風凱米農損逾32億　雲林占22%

午後雷雨彈來襲「下最大地區」曝　各地降溫

午後雷雨彈來襲「下最大地區」曝　各地降溫

低壓帶活躍「發現4熱帶擾動」　專家曝成颱率、對台影響

低壓帶活躍「發現4熱帶擾動」　專家曝成颱率、對台影響

可能有颱風！　最新生成機率曝

可能有颱風！　最新生成機率曝

關鍵字：

氣象氣象雲颱風吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

高雄大樓深夜火警！電動車電池起火燃燒

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

台積電、鴻海股價暴跌　外媒：股神巴菲特是元兇

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

台股市值蒸發153座101！老謝：震央在日本

美股開盤3大指數重挫　道瓊下跌破1千點

快訊／唐嘉鴻奪銅！超商再推咖啡冰品買1送1　全家抽6台電視

半導體大廠財報欠佳　宣布裁員1400人

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面