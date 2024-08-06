可能有颱風！　預估路徑曝

▲目前西北太平洋有兩個熱帶擾動。（圖／翻攝JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新美國模式系集模擬顯示，熱帶擾動在大低壓環流的東側，有發展成輕颱的機率，偏北前進經日本東方海面，對台灣無威脅。對於最近是否可能有颱風發展，中央氣象署預報員張承傳指出，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周五清晨西南風與陸風輻合，西南部偶有局部短暫陣雨，熱帶擾動接近又向東離開，致使水氣增多，大氣不穩定度提高，午後強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮指出，周六至下周一晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上，午後對流範圍稍縮小，影響部分山區及平地，仍有局部大雷雨發生的機率。

吳德榮分析，最新美國模式（GEFS）系集模擬顯示，距離較近的熱帶擾動，模擬路徑向西，朝台灣前進，尚未明顯發展，且在琉球南方即轉向偏東遠離；另外一個熱帶擾動在大低壓環流（又稱「季風環流」Monsoon Gyre）的東側，有發展成輕颱的機率，偏北前進，經日本東方海面，脫離大低壓環流，對皆台無威脅，模式模擬將繼續調整，應持續觀察。

對於最近是否可能有颱風發展，張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，低壓帶內容易有擾動長起來，但不確定性較大，還要再觀察。

▲▼吳德榮說，最新美國模式系集模擬顯示，距離較近的熱帶擾動，模擬路徑向西，朝台灣前進，且在琉球南方即轉向偏東遠離（上圖）；另一個熱帶擾動偏北前進，經日本東方海面（下圖）。（圖／翻攝Weathernerds）