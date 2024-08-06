未來10天「西北雨明顯」　賈新興：8月底至10月中有利颱風生成

▲未來10天高溫悶熱、午後西北雨明顯。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

明（7日）是24節氣的立秋，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今指出，未來10天高溫悶熱、午後西北雨明顯，觀察周五在日本東南方外海熱帶性低氣壓發展的趨勢。預估8月底至10月中旬環境有利颱風生成。

賈新興在臉書表示，明天至周四深夜至隔天白天，台中以南沿海易有局部短暫雨。其中，明天午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。周四基隆、東北角有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

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他說，周五至周六，深夜至隔天白天，雲林以南沿海易有局部短暫雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。

▲賈新興預估，8月底至10月中旬環境有利颱風生成。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

他表示，周日至下周三台中以南沿海易有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周四恆春半島有零星短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。

至於颱風未來發展，賈新興分析，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展跡象，觀察周五在日本東南方外海熱帶性低氣壓發展的趨勢。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，8月下旬起至9月中旬，南海至巴士海峽一帶水氣多，台灣降雨仍以偏少的機率略高，預估8月底至10月中旬，環境有利颱風生成。超過5天後預報變動度大、不確定性較高。