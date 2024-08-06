「球不落地永不放棄」　台電暑期排球FUN電營300童齊聚北港

▲台電公司舉辦「台電暑期Fun電夏令營」，雲林場今日於國立北港高級中學熱鬧開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為期五天的「台電暑期排球FUN電營」於今（6）日熱鬧開幕，「由台電屏東區營業處長兼台電男子排球領隊饒祐禎主持，雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文以及雲林縣排球委員會、地主北港高中江耀淇校長，台電雲林區處處長龔良智及數位台電主管出席與會共襄盛舉；與現場300位學童及陪同前來的家長同歡。

深獲好評的「台電暑期FUN電夏令營」今日於北港高中開幕，由實力堅強的台電男、女排擔任專屬貼身教練，讓喜愛排球的學童們，能接受專業排球技巧訓練，度過健康的暑假生活，也讓小朋友們傳承「球不落地，永不放棄」的排球精神。

▲雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文以及雲林縣排球委員會許進宏主委、台電雲林區處處長龔良智、屏東區處處長饒祐禎等人共同發球開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台電公司排球隊領隊饒祐禎表示，「台電FUN電營」在開放網路報名的第一天，名額就迅速額滿，更一度造成網路連線塞車、當機，果然魅力十足，期許來現場參加小朋友能好好把握機會，從台電優秀球員身上挖些寶藏，為暑假留下難忘回憶。

饒祐禎說明，排球FUN電營除了適合已經具備排球經驗的學童來暑期特訓外，營隊也會依參加學員的實力分組訓練，從簡單的入門課程讓不熟悉排球的小朋友可以快速上手，先從熟悉基本動作到高、低手傳球，再進階到攻擊扣球等技巧，讓小朋友們在營隊結束後不僅能了解排球規則，更能增強體魄並培養運動家精神。

台電排球FUN電營活動全程免費，更希望同時倡導節能減碳，將ESG元素融入至營隊活動之中，跟上全世界節能減碳的浪潮，藉機推廣台電公司永續經營的理念及政策；因此，今年特別選用寶特瓶回收再製的運動球衣及戶外運動水壺等精美小禮品給每位學員做紀念。也希望透過FUN電營來推動體育向下扎根，培植未來體壇優秀選手。

▲台電公司舉辦「台電暑期Fun電夏令營」，雲林場今日於國立北港高級中學熱鬧開幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）