滿州鄉200縣道桿線地下化工程　屏東縣政府+台電共同合作完成　

▲滿州鄉200縣道桿線地下化工程。（圖／台電屏東區處提供）



記者陳崑福／屏東報導

台電公司偕同屏東縣政府於今(1)日上午於台灣中油滿州站附近，視察「滿州鄉200縣道桿線地下化工程」進度，該工程經費由縣府及台電共同合作完成，台電屏東區營業處饒祐禎處長陪同屏東縣政府周春米縣長視察工地，慰勉同仁辛勞，力求穩定供電。

鑑於112年10月小犬颱風橫掃恆春半島，強勁風勢讓迎風面的屏200縣道整排電桿傾倒，周春米縣長陪同前總統蔡英文至現場關心災情狀況，瞭解電桿倒塌受損狀況，且指示再提高穩定供電該地區，事後台電在確認縣政府工務處完成代辦管路工程後，加速辦理「滿州鄉200縣道桿線地下化工程」，自113年3月18日至今日完工，共拆除電桿302根，新設地下纜線超過200公里，分三標同時施工布纜及系統切換作業，施工範圍由恆春東門到滿洲鄉消防隊前，全長達10公里。

台電表示，屏200縣道桿線地下化工程完工後，可提升滿州及恆春鎮地區供電可靠度，強化配電系統韌性，大幅縮短災害期間搶修復電時間，過程中感謝縣長多次關心施工進度及縣府協助核發挖路許可證，也感謝在地鄉親忍受多日工程施作期間所造成的不便，才能順利完成這項艱鉅任務。。