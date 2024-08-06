憲法法庭言詞辯論！聚焦表決方式　被問政治責任...黃國昌：有直播

▲憲法法庭開庭審理「國會改革案」，司法院院長許宗力擔任審判長。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

司法院憲法法庭6日上午開庭審理國會改革相關案件，上午審理立法程序、聽取總統國情報告等部分。雙方劍拔弩張，聲請方民進黨立院黨團質疑立法院表決時竟採不記名的「舉手表決」，程序有誤；但相對方立法院則回應，舉手表決乃法律授權立法院長採用的合法方式，程序合法。

本次憲法法庭言詞辯論程序分為上午與下午，上午針對「立法程序」、「聽取總統國情報告」、「人事同意權」等部分進行辯論，下午則針對「調查權行使」、「聽證權」部分進行辯論。不過雙方的戰場，在法庭外就提早展開。

言詞辯論前，聲請人方的民進黨立院黨團總召柯建銘，在庭外受訪時就針對當時立法院表決時，以不記名的「舉手表決」來通過法案，強調程序顯然有誤。而當時相對人立法院中的代表黃國昌就回應，舉手表決是《立法院議事規則》第35條第1項授權主席採取的合法方式，並無不法。黃國昌更說，台灣絕不能淪為「綠能，你不能」的雙標，如果繼續下去，才是對於台灣民主最大的傷害。

法庭內，一開始由聲請人方陳述。總統府秘書長潘孟安代表總統賴清德出庭，他表示，立法院確實可聽取總統的國情報告，但不等於可以修法，對總統課予《憲法》所沒有的義務，讓憲政機關運作困難。他更說，總統身為憲政守護者，對國家負責，維護人民權利，是責無旁貸的使命，所以才會聲請釋憲。

▲憲法法庭開庭，總統府秘書長潘孟安（右上）出庭陳述。（圖／翻攝司法院網頁）

之後由民進黨立院黨團委任律師陳鵬光陳述，他批評本次立法程序有重大明顯瑕疵，未於表決前清點人數，應該要使用表決器表決，而非無法記名的舉手表決。

相對機關立法院由立委吳宗憲陳述，國民黨團認為舉手表決既是《立法院議事規則》內的表決方式，所以就尊重規則，而非自創理論認為有違憲之虞；至於民進黨團若認為舉手表決違法，應該要提出修法，並在修法前依議事規則辦理。吳宗憲強調，立法院應該是尊重法律的地方，而非尊重黨意的地方。

此外，大法官也針對舉手表決的程序有意見，尤伯祥詢問，若是無記名投票，那民意代表如何對選民負政治責任？法案投票是否應記名，讓選民可以問責？黃國昌回應說，大法官釋字第499號所建立的原則中，僅在修憲時要記名投票，沒說一般法律案也要，所以本案應該要回歸一般做法，並引用司法院長許宗力以往針對國會自治所表示的意見。

黃國昌還說，在責任政治原理中，國人都知道民進黨立委反對本次修法，所以在野黨立委面對「暴力攻擊」的時候，還透過公開透明、直播的方式，每個人手舉得高高的讓選民看，一般選民不會認為有責任政治的問題。

▼「國會改革案」憲法法庭開庭，立委黃國昌（右上）陳述。（圖／翻攝司法院網頁）