無記名投票怎問責？被尤伯祥打斷「沒回問題」　黃國昌：我回了你不滿意

▲大法官尤伯祥、民眾黨立委黃國昌。（圖／翻攝自YouTube／司法院影音）

記者袁茵／台北報導

國會改革法案釋憲案，憲法法庭6日進行言詞辯論。大法官尤伯祥提出釋字第499號釋憲文可否應用在此案，如果不是的話，在無記名投票下，選民如何咎責立委等問題，而民眾黨立委黃國昌說明後，數度遭到尤伯祥打斷，認為黃沒有回答到問題，而黃也直言自己剛剛已經回答，「雖然你可能覺得不滿意，但我的確回答你的問題。」

憲法法庭言詞辯論上午場聚焦在「立法程序、聽取總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權之行使相關規定」，就立法程序舉手表決部分，尤伯祥在詢答環節提問，釋字499號解釋理由書第六段特別說明，因為修憲在二、三讀程序都採用無記名投票，違反公開透明原則，導致選民對國民大會代表行使職權的意見無從知悉，國民大會代表依照《憲法》133條，必須對他選區的選民負政治責任，依照這個意旨沒辦法貫徹責任政治原則，因此構成明顯重大瑕疵。

尤伯祥提及，依此解釋理由書記載，修憲案性質仍然是法律案，是不是有可能這號解釋要求的是，法律案投票應用記名表決為之，以符公開透明，因此本案立法程序應該是用這原則？如果認為不是，那在無記名投票之下，各位立委的選民如何就個別法律案問責？

尤伯祥認為，在採取無記名投票之下，就法律案採取反對立場的少數立委，其立場顯然不能夠顯明於立院議事錄裡，從立院議事錄看不出來是反對或贊成，在這種情況下，如何用議事錄證明，他們在立法過程曾採取過明顯反對立場，因此提供給大法官聲請釋憲？也就是說，「如果採取無記名投票，是不是也會剝奪掉少數立委聲請釋憲的權利？」

黃國昌回應，就釋字499號解釋，建立的原則只有在修憲程序的時候，必須要以記名方式為之，從來沒擴及到一般法律案也必須要以記名方式，「如果是這樣解釋釋字499號的話，那立院從《職權行使法》到相關議事規則，全部都要進行全面的翻修，才有可能符合尤伯祥提出可能的設成範圍。」

黃國昌說明，根據《立法院議事規則》第35條第三項，必須要有15人以上的委員或是黨團提議時，才會行使表决器記名表決，也就是說，即使適用表決器表決，如果沒有《立院議事規則》35條第三項動議的話，會形成表決器的無記名表決，這是現行在立院的議事規則規範。

黃國昌認為，此案審查的基準應該要回到釋字342號解釋，以及審判長、大法官許宗力所針對國會議事自治表示的清楚看法，包括以何方式表決，這是由國會自行加以決定的事項。

但當黃國昌解釋時，尤伯祥打斷稱「為了避免最後你沒回答到問題，我再次提醒，我的問題是說，499號有無可能適用到本案？如果你們認為499號解釋不適用在本案，那499號解釋所揭示的責任政治原則，在立院的法律案審議過程裡面，要如何得到貫徹？各位選區選民如何對各位究責？我聽半天你沒回答我這問題。」

黃國昌回應，在國會改革法案當中的責任政治原理，「我不認為到目前為止有任何問題。」因為憲法法庭接受民進黨團總召柯建銘等51人釋憲的聲請，全中華民國、全台灣人都知道，民進黨籍立委反對這次國會改革法案，所有明確支持、包括在立院混亂的議事程序當中，還盡量維持在面對暴力攻擊的時候，透過公開透明、直播方式，每個人手舉高高的，讓全體選民看到，這包括了國民黨及民眾黨的立委，「我們在這件事情上面的立場是非常清楚的。」

黃國昌解釋，回到責任政治原理的話，這對於一般選民進行責任政治規則跟判斷的時候，是不會有任何問題的，今天如果真的要討論到責任政治原理，或公開透明的原則，「套用張文貞老師所謂的準憲法規範，即使這樣概念，在今天還沒獲得⋯」

此時，尤伯祥二度打斷黃國昌的話，直言「你的意思我聽懂了，你認為用公開直播可以取代議事錄啦？那這塊我待會也許再請教別的問題，但想直接先問下個問題，因為你還沒回答到我的問題。」立法院代表認為無記名表決不會違反責任政治原理，但「我剛剛另個問題是說，這樣有無可能剝奪掉少數立委聲請釋憲的權利？因為他的名字沒寫明在議事錄裡。」

當立法院方訴訟代理人、律師葉慶元想回答尤伯祥時，黃國昌回擊「其實我剛剛已經回答了尤大法官的問題，雖然你可能覺得不滿意，但我的確回答你的問題。我說了，今天之所以可以坐在這裡，不就是認為他們是少數反對的立委嗎？否則的話，鈞庭鈞院怎麼會受理這個法規範憲法審查的聲請？」

聽聞黃國昌的言論，尤伯祥追問「不好意思，你們現在是認為可以受理囉？」此時葉慶元與國民黨立委翁曉玲都表態想補充回應，但黃國昌立刻直言「沒有！等一下等一下，我覺得問題的層次要分清楚，不應該受理的部分，是總統什麼時候行使職權適用法？行政院什麼時候行使職權適用法？」針對立委的部分，從來沒有說過。

黃國昌稱，在整個審議過程當中，有不少的條文，是按照民進黨提出的再修正動議，從最後表決結果來講，那些按照民進黨提的再修正動議，也不是少數委員，而是贊成方，「從你所關心的責任政治角度而言，這件事情，所有選民大家都知道。」

隨後，葉慶元也補充道，「釋字499號解釋，尤伯祥可能沒看清楚，這是國民大會違反了自己的大會議事規則，所以才被認定是有程序瑕疵。」

▼大法官尤伯祥、律師葉慶元。（圖／翻攝自YouTube／司法院影音）