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凱米颱風後飆高溫恐引病蟲害　林保署南投分署辦林木病蟲害講習

▲健康的苗木對林業工作非常重要，圖為九芎苗。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲健康的苗木對林業工作非常重要，圖為九芎苗。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風過後，有許多病蟲害在高溫環境下蠢蠢欲動，林業保育署南投分署日前辦理「113年度林木重要病蟲害健康管理講習」，讓第一線同仁能深入了解疫病蟲害的預防、通報及後續處置等方面的知識，有助於護樹相關業務工作之推展。

本次講習於7月31日登場，林業試驗所研究員傅春旭及助理研究員莊鈴木受邀講授樹木常見病蟲害的介紹與防治、林木疫情通報流程等課程；南投分署說明，臺灣病蟲害種類繁多，有些危害一旦發生，恐造成嚴重損失，例如松材線蟲、褐根病及刺桐釉小蜂等都曾帶來生態浩劫，所以各種病蟲害的監測、通報與防治不容忽視。

▲苗圃通風良好可減少苗木病蟲害，圖為毛柿苗木。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲苗圃通風良好可減少苗木病蟲害，圖為毛柿苗木。（圖／林業保育署南投分署提供）

而受病蟲危害的樹木，其外觀往往會出現病徵，例如表現出生長停滯或是外觀組織（根、樹幹、葉、花等）出現異常的情形，當病徵出現之初期，即是防治處理的最佳時期。

▲林業保育署南投分署開辦林木病蟲害講習。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署開辦林木病蟲害講習。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署呼籲，若民眾發現罹病樹木，除儘速通報，亦可至林業及自然保育署與林業試驗所共同建置之「林木疫情鑑定與資訊中心」網站，提出申請診斷及防治諮詢，網址為：https://health.tfri.gov.tw/fhsnc/。

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