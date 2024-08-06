銷陸農產3年衰退6億美元　卓榮泰：非中地區外銷達45億美元

▲行政院長卓榮泰視察「工研院創新科技成果」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

針對審計部報告示警，銷大陸的農產品3年衰退逾6億美元，行政院長卓榮泰說，從過去到111年，台灣銷往中國以外地區國家的農產品金額已經高達45億多美元，已經成功地轉移分散的市場；但卓說，也同時希望中國也能夠誠懇地、非常慎重地、善意地對待我國的農產品銷往中國的這樣的政策跟執行。

卓榮泰表示，政府的政策一直對農產品是採取輔導更多元市場的方向發展，這不僅是把台灣的農產品走出去，也是把台灣的經濟活水灌出去。那過去到111年，台灣銷往中國以外地區國家的農產品金額已經高達45億多美元，已經成功地轉移分散的市場。

但卓榮泰也說，同時希望中國也能夠誠懇地、非常慎重地、善意地對待台灣的農產品銷往中國的這樣的政策跟執行。雙方之間要秉持誠信，互相的信賴，才能夠有助於雙方的交流，也才有助於雙方農產品在交流過程當中，對雙方人民的照顧。

至於給予台灣免簽證待遇的國家和地區，自去年底降為166個，是否是因受到中國大陸的施壓？對此，卓榮泰說，台灣作為一個世界的公民，很希望跟世界所有國家跟人民能夠正常友好，而且密切地往來，「我們希望台灣能夠被世界所擁抱，我們也會積極地負起我們身為國際村一分子的責任跟榮譽」。

卓榮泰表示，期待當台灣在跟世界國家往來的時候，不管是各種經濟、文化的交流，都不要受到政治議題的干擾，也希望國際各國也能夠以同樣的標準，來跟台灣跟人民做友好的交流。