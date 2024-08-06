台股重摔跌破2萬點　卓榮泰：嚴密關切各種局勢發展

▲行政院長卓榮泰視察「工研院創新科技成果」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

台股5日重摔1807點跌破2萬點，引發市場恐慌。對此，行政院長卓榮泰6日表示，政府會嚴密關切各種局勢的發展，在最需要的時候，要做出最正確的決定，但是自由的經濟以及股市的自由環境也要兼顧，從昨天到今天，大家都對股市有一些期待，希望股市能夠自主、健全地往健康的方向去走。

卓榮泰說，台灣經濟能夠穩定地發展，股市也能保持一定的成長，這些從來都是國人同胞共同的努力，政府從來不敢自滿。他表示，整個世界的局勢詭譎多變，地緣政治跟國際情勢經常是敏感地刺激各種經濟發展的預測跟它的走向，但無論如何，還是需要國人同胞團結一致，在百工百業努力辛勤地工作，才是台灣經濟穩定的來源。

「但是政府也從來不敢怠慢，所以各種經濟成長的果實都應該是由國人來共享。」卓榮泰強調，政府所要做的，是把政策穩定，是把方向清楚地指引出來，目前這幾天，台灣的股市跟全球的股市一樣，都面臨著非常嚴重的考驗，但是投資股市有起有落、有漲有跌，大家都知道，「我們保持冷靜沉著的心，要做好準備的是政府，我們所有的部門，所有的部會都會做好準備」。

卓榮泰表示，政府會嚴密地關切各種局勢的發展，在最需要的時候，要做出最正確的決定，但是自由的經濟以及股市的自由環境也要兼顧，從昨天到今天，大家都對股市有一些期待，也希望股市能夠自主、健全地往健康的方向去走。

卓榮泰也再次強調，要做好準備的是政府，所有的部門、所有的部會會密切地觀察，請大家能夠安心，台灣的經濟基本面是非常健全的，國人同胞的努力，應該會禁得起各種的考驗，期待台灣經濟能夠再穩定持續地發展。