比賽制服「全都不合身」　美鉛球女將崩潰：剛到巴黎都在哭

▲傑克森（Chase Jackson）贏得美國田徑奧運代表隊選拔賽。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國鉛球女將傑克森（Chase Jackson）今年首度出戰奧運，抵達巴黎之後，卻發現官方提供的比賽制服「全都不合身」，她形容這一切堪稱「噩夢」，忍不住哭泣。

傑克森在2022年世界田徑錦標賽上獲得金牌，2023年世界田徑錦標賽不僅再度奪冠，還創下個人最佳紀錄20.43公尺，如今將於巴黎時間8日，展開生涯第一場奧運賽事。

不過，傑克森卻在Instagram發布限時動態透露，自己抵達巴黎的第一個小時都在哭泣，「因為他們沒有提供任何適合我尺寸的衣服」，讓許多粉絲為她抱不平。

《福斯新聞》報導，30歲的傑克森事後澄清，儘管一開始被發錯尺寸，但現在已拿到合身制服，「沒有排擠之類的問題，只是一場超級不幸的後勤噩夢。抵達後看到錯誤的尺寸，顯然相當令人沮喪，但我的團隊在解決問題方面，表現得非常出色。」

傑克森2度奪得鉛球世界冠軍，但也坦言曾因身材而被排擠，這也是為什麼，她一開始對於制服問題感到如此沮喪。傑克森推測，這次出錯是「系統上的管理失誤」，把她的所有衣物尺寸登記錯誤。