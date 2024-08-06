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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟藍白言詞辯論表現慘不忍睹　律師揭3重點：剩黃國昌扯政治口水

▲▼民進黨發言人張志豪、卓冠廷及律師黃帝穎召開「侯友宜說清楚講明白」記者會。（圖／民進黨提供）

▲律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭今（6日）國會改革釋憲案進行言詞辯論，上半場結束。對此，律師黃帝穎整理三重點，「法律專家一面倒認定擴權違憲」、「藍白擋不住法界通說」、「藍白擋不住歐美質疑」，他強調，藍白上半場表現慘不忍睹，剩黃國昌在扯「綠能你不能」政治口水，要阻擋違憲判定，已如螳臂當車，敗象已現。

黃帝穎在臉書發文表示，憲法法庭今天展開辯論，上午場藍白表現已慘不忍睹，只剩黃國昌在扯「綠能你不能」等政治口水，完全擋不住「擴權違憲」的普世價值方向，藍白敗象已明，他點出三大重點。

黃帝穎指出第一「法律專家意見及法庭之友意見書，一面倒認定擴權違憲」上午開庭，憲法法庭專家意見，由台大法律系教授張文貞及政大法律系教授林佳和出具意見書，對「擴權法案」的立法程序及實體內容均指出違憲。而法庭之友意見書，也絕大部分指出擴權違憲。

第二「藍白擋不住法界通說認定擴權違憲」，黃帝穎指出，全國各大學法律系教授等123位法律學者連署聲明，針對擴權法案「程序瑕疵與內容違憲」、而全國律師聯合會聲明「未經實質審查，更未有實質審議，即強行進入院會表決，這不僅傷害台灣作為民主國家的根本，亦違背民主憲政及民意政治基本原則」。

另外，台北律師公會聲明「立法程序斲傷台灣作為民主國家的根本」、更有超過400位律師連署直指「除了是否符合憲法有諸多疑義，亦有不少自我矛盾之處，未來在適用上勢必發生許多爭議與問題，更引發侵害人民基本權利之重大疑慮」，證明法界通說認定擴權違憲。

第三「藍白擋不住歐美對國會擴權的強烈質疑」，黃帝穎指出，美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣等30位國際學者聯合聲明，直指藍白擴權法案「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義」、而在台投資超過700億美元的「歐洲商會」對藍白「藐視國會罪」也提出警示。

另外，國際媒體英國「經濟學人」智庫也重批，國會擴權及破壞權力分立，將重新評估台灣民主指數」、「金融時報」更指出擴權法案「為中國滲透台灣創造可乘之機」。

黃帝穎強調，憲法法庭上藍白阻擋違憲判定，已如螳臂當車，上半場藍白敗象已現，對擴權法案毫無招架能力。

▼憲法法庭言詞辯論立法院三位代表，吳宗憲、翁曉玲、黃國昌。（圖／翻攝司法院影音）

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