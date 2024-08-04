釋憲終局辯論攻五權分立權限　藍論述立院調查權「對事不對人」

▲吳宗憲、翁曉玲備戰釋憲終局辯論。（圖／記者吳銘峯攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革釋憲案後天將進行言詞辯論庭，朝野各黨與大法官間的交鋒備受外界關注。據了解，代表國民黨團參加辯論的立委吳宗憲及翁曉玲，除了悉心研究釋字第585號解釋，針對國會調查權詳列攻防重點外，也分析五權分立下的監察院、立法院職權範圍。國民黨主張國會調查權針對的是監督「事件」的權力，與監察院「調查人員」的職權並不衝突，沒有任何侵權問題。

由總統府、行政院、監察院及立法院民進黨團提出的國會改革修法釋憲案，憲法法庭19日裁准暫時處分，周二將進行言詞辯論庭。據了解，在野陣營認為，釋字第585號解釋同意立法院在經過表決之後，可以針對調查事項相關的人民及政府官員陳述證言或表達意見，也可對違反協助調查義務者處以罰鍰，與藍白提出的國會改革修法案核心理念無異。

「釋字第585號解釋，基本上就是肯認立法院有調查權！」翁曉玲說，藍白共推的《立法院職權行使法》及《刑法》修法的核心內容，就是依循大法官從釋字第325號解釋、第585號解釋到第729號解釋，訂定了跟調查權相關規範，作為國會刑事調查職權很重要的法律依據。不過，2004年釋字第585號解釋出爐時，時任大法官的許宗力及蔡宗珍都不同意國會擁有調查權，許甚至還寫了部分不同意見書，她確實擔心大法官會有一些先入為主的觀念。

翁曉玲指出，總統府、行政院、監察院跟民進黨團認為反質詢是違憲的，在野陣營針對這個部分做了很多準備，黃國昌在書狀中寫了很多反質詢的定義及案例，針對來不及回答大法官的問題也都有遞交補充答辯狀。翁表示，最近幾天藍白陣營密集地開會討論，看看書狀的內容，也檢視聲請機關提出的第二份聲請補充狀，從7月20號後至今都沒休息過，周一也會與吳宗憲、黃國昌再開一次更詳細的會議，預計時間也是四小時起跳。

「大法官裁決暫時處分的決定，根本是在掏空立法院的調查權！」擁有20年檢察官經歷的吳宗憲，談到國會改革修法案遭裁決暫時處分時痛批，台灣歷經1992年第二次修憲之後，監察委員已經變成總統任命制，並不具有民意基礎，反倒是國會代表全國人民意志，調查權不應只包含文件調閱，應該要有更多力量去監督行政權。

談到大法官尤伯祥與藍白代表的激烈交鋒過程，吳宗憲表示，自己不敢說大法官已經認定國會改革違憲，這件事要交給社會做出公評，在野陣營一直都主張立法權跟監察權沒有衝突跟侵權，「因為監察權是對人，立法權是對事，兩個調查的方向根本不一樣！」

被問到是否有預測大法官跟民進黨會用什麼辯論策略，吳宗憲表示，後天的憲法法庭雖然叫做言詞辯論庭，但進行程序跟一般法庭的交互詰問狀況不太一樣，所以在野陣營還是要觀察一下大法官提出什麼樣的問題，以及總統府、行政院、監察院和民進黨團的訴訟代理人，他們現場會提什麼論述來進行攻防。

吳宗憲續指，其實大法官在裁准國會改革相關修法案暫時處分的時候，有提到一些重點，包含反質詢定義、五權分立解釋以及國會調查權範圍限縮等，藍白陣營當然會針對這些問題做出答辯。

至於上次憲法法庭針對《立法院職權行使法》修正案開庭，其中民眾黨立委黃國昌未答到反質詢的定義，被大法官尤伯祥要求提出補充答辯書，遭綠營酸「黃國昌被大法官問倒」。吳宗憲對此為黃抱屈，在野陣營對於反質詢一直都有明確定義，在歷次書狀及公開發表都已經講得非常清楚，但在7月10日的準備程序庭時，黃國昌要在5分鐘內一次回答尤伯祥的三個問題，時間上來不及完整論述，黃國昌後來還有用書狀去補充，並不是沒有講過反質詢定義，「在野陣營一而再再而三的強調，不是沒有闡述過，而是有人刻意不想去聽。」

此外，吳宗憲也感嘆，修憲在目前台灣的政治現實中來說，要越過修憲門檻是不太可能成功的事情，將憲政體制從五權分立改為三權分立也不是那麼簡單，更何況，目前的五權分立並沒有問題，國會能否擁有調查權的癥結點在於，人要怎麼去解釋五權分立？「因為民進黨現在對於五權分立的解釋，他只挑對自己有利的論述，在野陣營要廢考試院跟監察院時講一套，現在國會改革修法案又講另外一套。」

