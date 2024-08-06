水氣多「降雨熱區曝」　鄭明典曬圖喊：不穩定天氣接近

▲今日水氣增多，天氣不穩定度增大。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，氣象專家林得恩指出，今（6日）受低壓帶逐漸靠近影響，水氣增多，午後嘉義以南地區及各山區有短暫雷陣雨，外出攜帶雨具備用。前中央氣象局長鄭明典說，低壓接近讓台灣維持不穩定天氣，午後對流會明顯一些。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，今日天氣受位於日本南方海面的低壓帶逐漸靠近影響，水氣增多，不穩定度增大，西半部及基隆北海岸有零星降雨機會。

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他指出，午後在嘉義以南地區及各山區有局部短暫雷陣雨，尤其是中南部山區並有局部大雨或豪雨發生的機率，外出活動時，請留意天氣的變化，建議攜帶雨具備用。

▲不穩定天氣接近。（圖／翻攝鄭明典臉書）

「不穩定天氣接近。」鄭明典在臉書表示，這是比較少見的天氣型態，大型低壓區裡面的小低壓接近，有微弱的旋轉特徵，但是還不到熱帶性低氣壓的強度。

鄭明典分析，預測上這個小低壓會原地消散，但會讓台灣維持一段相對不穩定的天氣型態，午後對流會明顯一些。中央氣象署表示，今天低壓帶接近的關係，台灣附近水氣增加，環境轉趨不穩定，午後雷陣雨會比昨天更明顯。

氣象署指出，西半部地區及東半部山區午後有局部短暫雷陣雨，其中在嘉義以南地區及苗栗至雲林山區有局部大雨，中南部山區有局部短延時豪雨發生的機率，請留意強降雨可能伴隨雷擊及強陣風等劇烈天氣。