聯合國9名員工「參與襲擊以色列」　全數遭解雇

▲聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）主要負責巴勒斯坦人道主義救援。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國（UN）一項調查發現，旗下替負責巴勒斯坦人道主義救援的「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）內部，有9名員工可能參與了去年10月7日的襲擊以色列行動，目前已全數解雇。

根據半島電視台、CNN報導，UNRWA通訊主任圖瑪（Juliette Touma）表示，以色列於今年1月指控UNRWA的部分員工參與了去年的襲擊事件，其中部分員工在當時就被解雇，其餘員工在春天的新一波調查中被解雇。

聯合國內部監督事務廳（OIOS）共調查了19名被以色列指控參與襲擊的員工。聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）表示，其中9人證據不足以解雇，但將在適當時機時採取適當措施，另外1人則是沒有查到任何顯示他有參與哈瑪斯行動的證據。

哈克未詳細說明這些人如何參與襲擊，僅表示涉案人員全是男性，「對我們來說，任何形式的參與，都是對我們應該代表巴勒斯坦人民進行工作的巨大背叛。」

以色列軍方在聯合國公告發布後表示，UNRWA的評價已經降到低點，「是時候讓世界看到你們的真面目了。」

UNRWA共有3.2萬名員工，其中1.3萬人駐點加薩。在以色列提出指控以後，包含最大捐助國在內的美國等國家，暫停了對UNRWA的資助，降低該機構在加薩進行救援的能力。