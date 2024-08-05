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遇亂流狂晃15秒！韓航班機「飛機餐灑滿地」慘況曝　釀14人不適

大韓航空飛蒙古班機遇亂流「飛機餐灑滿地」！　10乘客4空服員頸背不適

▲ 大韓航空KE197航班，4日上午於仁川飛往蒙古，途中遇到亂流，飛機餐散落一地。（翻攝X@pinkteest）

圖文／鏡週刊

大韓航空KE197航班4日從南韓仁川飛往蒙古，起飛約1.5小時後卻遇上亂流，在中國天津機場附近上空急速下降、晃動約15秒，導致飛機餐散落一地，導致10名乘客與4名空服員出現頸部、背部疼痛症狀。

綜合韓媒報導，大韓航空編號KE197航班4日上午8時10分從仁川飛往蒙古，起飛1小時30分鐘後、約位於中國天津機場附近時，在34,100英尺高度左右遇上亂流，導致飛機急速下降，劇烈晃動約15秒。

報導指出，當時機上乘客正在享用飛機餐，突然遇上亂流導致餐點散落機內地板與走道，事後約有10名乘客與4名空服員出現頸部、背部疼痛的症狀，所幸並未受重傷，機上全員也已平安飛抵蒙古。

不少乘客透過網路分享險象環生的搭機過程，其中1名A先生受訪表示，自己預計前往蒙古進行6天5夜的旅行，飛機遇到亂流的當下他剛吃完飯，機體急速下墜，腦海也瞬間閃過自己是否會死的念頭。

值得一提的是，由於氣候變化導致亂流發生更頻繁，大韓航空於本月1日宣布，將自15日起停止在長途航線經濟艙提供杯裝拉麵，以防止因飛機顛頗造成湯汁灑出而發生的燙傷事件。

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