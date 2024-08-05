台股大跌！郭智輝稱「景氣循環」　凌濤：無能還要人民自求多福

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「郭智輝笑你薪水沒漲！」　凌濤轟無能：股災還要人民自求多福

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者林敬旻攝）

▲水價要漲？經長郭智輝表示，20幾年沒調「要反映成本」。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台股利空籠罩，今（5日）收盤大跌1807點，市值蒸發近6兆元，被稱為「史上最慘」，經濟部長郭智輝對此表示，「這是景氣循環的一部分」。國民黨智庫副執行長凌濤狠批，「過去股市上2萬點時，執政官員大肆吹捧自己好棒、經濟一片榮景，大跌時卻拿不出穩定措施，推給景氣循環，要各位自求多福，這樣的官員還不下台嗎？」

面對台股連日重挫，郭智輝表示，大家要有所準備，這是景氣循環的一部分，需要密切關注景氣變動和環境變動，環境對景氣的影響非常大，包括受到極端氣候影響，世界景氣都會有變動。

凌濤則指出，今日台北股市跌幅擴大，民眾擔心戰情再起、美國晶片股表現不佳，會持續下探。在最需要政府官員穩定民心之時，我國經濟部長竟稱「全球股災大家要有準備」、「這是景氣循環的一部分」，郭智輝簡直是失德失能，股災還要習慣，根本是麻木不仁。

凌濤進一步表示，更扯的是，談及水價20多年未調價時，郭智輝竟訕笑人民說，「就像各位的薪水20年沒調整」，很難反應這樣的費用，大家沒看錯，萬物齊漲，「我國經濟部長郭智輝就是在笑你各位薪水沒漲！」

「我要告訴這些不食人間煙火的高官，大家習慣的不是股災，而是瞭解到民進黨只會鬥爭、不會施政」，凌濤痛批，這些才是台灣真正的大災難。

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國民黨凌濤水價郭智輝

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