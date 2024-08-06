151林彥君「涉逃稅」人設崩壞！　車神尪A贊助被告

▲今年6月，綽號「151」的藝人林彥君受邀參加單車推廣活動，如今身為越野車國手的丈夫江勝山卻爆出爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

綽號「151」的藝人林彥君及越野車國手老公江勝山雙雙陷入爭議。本刊調查，江涉嫌侵吞學生家長的贊助費遭到起訴，本月初開庭審理，他另還被投訴擔任桃園市體育會自由車委員會主委及帶隊教練期間，涉嫌偽造訓練紀錄向市府領取補助。至於斜槓團購事業的林彥君，最近也被人檢舉，年賺千萬元卻沒開發票，涉嫌逃漏稅，陽光正面的人設大翻車。

江勝山前陣子被學生家長控告侵占，桃園地檢署調查後認定，江拿了魏姓家長95,000元贊助費，金流卻交代不清，今年1月將他起訴。事件爆發後，林彥君第一時間力挺丈夫，要大家相信他們的為人，但魏先生透露，官司進行期間，林二度私訊他，對他情緒勒索，希望私了，令人無法接受。

▲學生家長魏先生（左）出面指控江勝山涉嫌侵吞贊助費。

魏先生說，兒子波波熱愛越野車運動，望子成龍的他經友人介紹找上江，魏先生同意每月支付江10萬元，為期4個月，請江訓練波波參加之後的全國賽。波波不負眾望在全國賽中奪冠，魏先生因此對江更加信任，陸續贊助了10幾萬元。

魏先生告訴本刊，他為了支持兒子，只要聽到江辦活動，都大方贊助，直到加入臉書社團「桃園越野單車快樂夥伴」，並與其他家長合辦比賽後，才發現江有問題。

▲剛生產完的林彥君私訊魏先生，希望魏先生能跟丈夫和解。

魏先生痛心地說：「我2020年贊助江勝山65,000元辦活動，但明細出爐後，發現總花費僅2萬元，我雖然覺得不對勁，但為了兒子，不想跟江打壞關係，所以沒有說破，沒想到後來看到有義工在群組反應，說自掏腰包花了1,300元代墊便當費，還聽到其他車友質疑我，說我提議辦比賽卻不出錢，而拿了錢的江卻默不作聲。」

魏先生說，他後來還發現桃園市體育局明知江涉嫌偽造訓練紀錄向市府領取補助卻輕縱，讓他嚥不下這口氣。魏先生表示，江是桃園市體育會自由車委員會主委又是教練，領了納稅人的錢，卻不訓練選手，還辯稱因為疫情採自主訓練，不但Ａ家長的錢，連國家的錢也貪，讓他決定對江提告，也因此得知許多人早就看不慣江的行徑。

▲桃園市體育局調查後，確認江勝山的確沒訓練選手，還疑似偽造文書（紅框處）領補助。

不只丈夫捲入官司，林彥君最近也被人檢舉逃漏稅。本刊調查，她在臉書成立「1號店」團購社團，販售各類商品，曾創下年收千萬元的紀錄，但多名消費者發現，荷包賺飽飽的林卻沒開發票，已陸續向國稅局檢舉。形象陽光正面的林彥君及江勝山夫妻，人設接連翻車，令人始料未及。

▲林彥君（左）及江勝山（右）原本形象陽光正面，如今恐因侵吞爭議讓人設翻車。

針對相關指控，林彥君的經紀人表示，林均有誠實報稅，絕無逃漏稅，至於江勝山被控侵占學生家長贊助款及偽造文書盜領公款，經紀人也代為否認，但表示案件已進入司法調查程序，不方便多做回應。



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