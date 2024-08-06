151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

▲林彥君淡出螢光幕經營網購事業，曾創下年收千萬元的紀錄。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「因為江勝山成績好、關係不錯，江家父子一直作威作福！」魏先生說，他原本不打算追究贊助費的事，但發現桃園市體育局明知江盜領公款卻輕縱，讓他嚥不下這口氣。魏先生表示，江是主委又是教練，領了納稅人的錢，卻不訓練選手，還辯稱因為疫情採自主訓練，不但Ａ家長的錢，連國家的錢也貪，讓他決定對江提告，也因此得知許多人早就看不慣江的行徑。

魏先生說，江家父子對外宣稱無私奉獻，但江父私下常向學生家長抱怨，說很多家長出一張嘴，卻不給錢，害他們苦撐，有的家長聽了想出資贊助，江父雖拒收，錢最後還是進了江勝山口袋，但拿了錢的江卻裝傻，四處找人當免費志工，還將功勞往自己身上攬，非常離譜。就算如此，江父及明星老婆林彥君依舊力挺，讓江有恃無恐。

直到江勝山被起訴，林彥君才開始打悲情牌。魏先生告訴本刊，當時剛生產完的林私訊他，說她在生產過程中忍受劇痛時突然想起魏先生，讓她不自覺掉淚，還說人生苦短，希望魏先生不要繞著贊助費的事情打轉，並替丈夫緩頰，希望二人和解。

▲林彥君（左）及江勝山（右）原本形象陽光正面，如今恐因侵吞爭議讓人設翻車。

魏先生說：「林彥君對我情緒勒索，還約我跟江勝山私下聊，但被我拒絕；今年6月江在宜蘭山區舉辦比賽，結果爆發濫墾山坡地的爭議，林誤以為是我檢舉，又再度私訊我，還說我下手太重，害他們快死了，希望我給江空間進步，要我拿捏一下、跟江把話說開，真的是莫名其妙！」

▲「151號店」臉書團購社團，加入成員逾9萬人。

不只丈夫捲入官司，林彥君最近也被人檢舉逃漏稅。本刊調查，她在臉書成立「151號店」團購社團，販售各類商品，曾創下年收千萬元的紀錄，但多名消費者發現，荷包賺飽飽的林卻沒開發票，已陸續向國稅局檢舉。形象陽光正面的林彥君及江勝山夫妻，人設接連翻車，令人始料未及。

針對相關指控，林彥君的經紀人表示，林均有誠實報稅，絕無逃漏稅，至於江勝山被控侵占學生家長贊助款及偽造文書盜領公款，經紀人也代為否認，但表示案件已進入司法調查程序，不方便多做回應。



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