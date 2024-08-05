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超商哈根達斯「買10送10」！消暑必囤冰品雪糕超殺優惠一次看

▲▼7-ELEVEN推出一波冰品超殺優惠，包括哈根達斯「買10送10」。（圖／業者提供）

▲超商推出一波冰品超殺優惠，包括哈根達斯「買10送10」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

夏季持續炎熱，冰箱裡一定要有冰！7-ELEVEN推出一波超殺優惠，莫凡比系列冰品任選「第2件5折」，還有哈根達斯任選「買10送10」、冰品雪糕等任選2件79折、3件75折、買2送1、買20送20等，適合趁此時優惠囤一波！

7-ELEVEN 推出多款冰品優惠，即日起至8月20日，祭出Lotte爽冰、莫凡比系列，任選「第2件5折」。還有哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕等品項「任選2件79折」、「3件75折」。

▲▼7-ELEVEN推出一波冰品超殺優惠，包括哈根達斯「買10送10」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN推出冰品超殺優惠，夏日消暑趁這波囤起來。（圖／業者提供）

8月21日起在全台超過7千間門市，更推出哈根達斯迷你杯「任選買10送10」超殺優惠，還有雪酥、雪糕任選買2送1、買20送20等。活動頭5天（8月21日～25日），使用指定方式支付，包括icash2.0、OPEN錢包、icashpay三大支付消費，再享「滿千現折百元」，優惠最低5折起。

▲歡慶奪銅牌！萊爾富推出期間限定指定商品優惠，祭出Hi café大杯美式、大杯拿鐵享同品項買1送1優惠。(圖／萊爾富提供)

▲歡慶奪金！萊爾富指定雪糕買1送1。（圖／萊爾富提供）

另外，萊爾富超商也為慶祝羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運奪金，推出「濃巧脆脆雪糕、焦糖脆脆雪糕」，任選「買1送1」。喜歡在夏天吃冰消暑的民眾，可把握這波機會囤起來！

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