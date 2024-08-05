快訊／唐嘉鴻奪銅！超商再推咖啡冰品買1送1　全家抽6台電視

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻拿下奧運銅牌。（圖／路透）

生活中心／台北報導

慶祝中華隊再拿下一面獎牌！「亞洲貓王」唐嘉鴻今晚在巴黎奧運拿下銅牌，超商業者為了與民眾同慶，優惠齊發，萊爾富剛剛宣布明天持續推出咖啡和冰品買1送1優惠，7-ELEVEN有冰淇淋紅茶買2送2，全家抽電視則已累積6台。

▲萊爾富祭出大杯美式咖啡、拿鐵咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

★萊爾富

恭喜台灣好手連續3日傳來捷報，「亞洲貓王」唐嘉鴻今日在競技體操男子單槓賽事中成功奪下銅牌，同時也是本屆賽事的第3面銅牌。萊爾富與民同歡，賀銅牌入袋，即日起至8月6日23:59推出Hi café大杯系列的美式咖啡（原單件售價45元）或拿鐵咖啡（原單件售價55元），可冰/熱任選，享同品項買1送1，還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）也享任選買1送1。

萊爾富為讓民眾在炎炎夏日，能與三五好友一同舉杯歡慶奪銅，即日起至8月20日期間祭出四款限量韓國著名國民袋裝飲料-芒果風味飲、青葡萄風味飲、橘子風味飲、水蜜桃風味冰茶（原單件售價49元）送韓國直送-冰塊杯（原單件售價15元），數量有限，售完為止。這款限量韓國袋裝飲料以熱帶水果的獨特風味製成，味道香甜，口感柔和，不管是加冰塊或加入氣泡水，就能做出多種變化，讓民眾不管置身何處，都能享受親手調製清涼夏日特調的樂趣。

▲萊爾富買4款韓國袋裝飲料，送韓國冰塊杯。（圖／業者提供）

★全家

全家宣布推出隨買跨店取限時加碼快閃，活動快閃時間從明天上午10時起開賣，可享FamiCollection氣泡水買1送1。

●「奪牌送電視」祭品文：奧運期間台灣選手共獲得幾面獎牌（金、銀、銅牌加總），全家就抽出同等獎牌數量的65吋電視，至今已累計6台電視。8月20日前每天15:00-06:00指定時段，全家會員於店舖單筆消費滿168元，即可參加抽獎，更有媽媽煮藝兩件88折、馬尚煮四入69元、啤酒三件79折等多重優惠，讓民眾深夜觀賽也能填飽肚子。

▲7-ELEVEN祭出「冰淇淋紅茶買2送2」等優惠。（圖／業者提供）

★7-11

期間：8月6日～8月7日

7-ELEVEN宣布明天到後天推出3大優惠，包括CITY TEA冰淇淋紅茶買2送2，指定愛之味燕麥系列買2送1，海尼根Silver星銀啤酒330ml/500ml第2件5折。

此外，OPENPOINT APP行動隨時取優惠，推出CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2，限量2萬組/每會員限購4組/開放線上支付)，兌換期限至9/30。

▼7-ELEVEN明後兩天的奧運優惠。（圖／7-ELEVEN提供）



★OKmart

期間：即日起至8月6日

●OKCAFE 與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1。

期間：即日起至8月8日

●OKCAFE「阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡」任選單杯7折。

●OKCAFE 聯名海尼根飲「零酒精蜂蜜特調」，推出660ml特大杯容量，特價60/杯。

期間：即日起至8月14日

●台灣經典啤酒500ml享2件72元。

●台灣金牌啤酒500ml享2件85元。

●台灣金牌ONE啤酒330ml享2件59元。

●KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾。2件59元。

▲各大超商為了與民眾同慶，優惠齊發。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。