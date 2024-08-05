受好評！「台灣好行玉長豐濱線」限定加開　多款套票享優惠

▲玉長豐濱線沿途停靠景點。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處與興東客運共同推動之「台灣好行-玉長豐濱線」自8月1日起至12月31日期間每日加開1班車。除原本的上午10時50分車班次外，將於10時20分加開一班車，增加遊客選擇及搭乘的機會。

「台灣好行-玉長豐濱線」 自2020年11月7日正式開行，以郵輪式公車方式運行並連接縱谷及東海岸，途經玉長公路並串聯玉里、長濱、豐濱等沿線景點，深獲遊客喜愛，遇假日經常一位難求，搭乘率高達9成以上，不論在粉絲專頁及其他社群平台討論度相關高。

東管處表示，在許多遊客反映下，原為每日開行1班車，為滿足國內、外遊客搭乘需求，從8月1日起至12月31日每日加開1班車，除分流外，不同的開行時間也提供遊客彈性選擇。

玉長豐濱線沿途停靠許多觀光熱點，並以重點交通節點玉里火車站為起迄點，遊客可輕鬆遊覽奚卜蘭遊客中心、石梯坪、北回歸線、金剛大道、金剛好事館等景點，也可於安通溫泉、寧埔休憩區、長濱鄉公所等節點上下車安排其他旅程。

旅客可在石梯坪、石梯漁港轉搭花蓮304東海岸郵輪式公車，銜接東海岸花蓮段的行程；也可以在寧埔休憩區或長濱鄉公所轉搭乘興東客運一般公車路線（8101、8102、8105、8119），到成功來趟「成功人．事」小旅行；或接軌「台灣好行-東部海岸線」繼續東海岸南段遊程，整條花東海岸都可以藉此輕鬆搭乘大眾運具遊玩。

台灣好行-玉長豐濱線採里程計費及套票併行，配合振興花東地區觀光發展，今年12月31日前持電子票證（含行動支付）享免費優惠（提醒電子票證恕無法預先保留座位）；如購買套票者則可先預約訂位，網路購票及訂位開放至乘車日前1日中午12:00止，預約專線：02-23215955#22。

玉長豐濱線車上有提供語音導覽QR code，且在國定例假日及7-8月的平、假日，還額外提供免付費的導覽人員服務，由專業的導覽人員沿途解說帶遊客玩透透。

本路線推出多款套票：玉長豐濱線一日券-全票350元／優惠票200元，東部海岸玉長豐濱線二日券-全票650元／優惠票350元，及縱谷玉長二日券-全票700元／優惠票430元。詳情請洽：

台灣好行官方網站：https://www.taiwantrip.com.tw/

套票預約網址：https://www.hodiway.com/tw/index.php

預約專線：興 東 客 運 089-333443

