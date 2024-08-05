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限時兩天！狂賀麟洋配奪金　通訊行iPhone 15下殺5000、配件買一送一

記者蘇晟彥／綜合報導

中華隊羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運金牌戰擊退中國隊，為我國奪下本屆奧運首張金牌，成為奧運史上首對二連霸的男雙組合。對此，連鎖通訊門市─傑昇通信不僅延長配件買一送一，再加碼果粉必買的超殺優惠，包含iPhone、iPad、AirPods等全面84折，iPhone 15（128GB）限時兩天下殺5000元，更祭出多款「免挑戰萬元手機」及「來回55拍爆殺55折專區」與全台民眾同歡。

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）

不少民眾昨天守在電視前觀看「麟洋配」在巴黎奧運男雙金牌戰，當擊敗中國大陸「梁王組合」奪金，全民嗨翻，臉書也被洗版，2024年8月4日是兩人連續兩屆拿下冠軍，也將台灣歷年累計金牌數推進至8面；傑昇通信與大家一同狂賀「麟洋配」二連霸奪金，自8月5日至8月6日限時2天加碼推出iPhone 15（128GB）、iPad Air 10.9第五代WiFi（256GB）、AirPods（第二代）等全面84折。

昨日對麟洋戰中國隊用光挑戰權，幾乎邊線球挑戰都以失敗為告終，甚至第三局在18:14的比分下喊出傷停，反而直接吃下黃牌警告；傑昇通信宣布在8月5日至8月6日期間，祭出多款「免挑戰萬元手機」，包含大電量手機紅米13C（4GB/128GB）最低價不用３千，還有高畫素、閃充全具備的OPPO A38只要3,390元，以及同級最耐用的街拍攝影手機realme 12X（8GB/256GB），現在入手直降2,400元，甜甜價5,590元，還能回原廠登錄週週抽王品西堤餐券。

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）

整場賽事差點讓人窒息的，就是進入關鍵第三局，兩方多達55拍的來回，所幸麟洋配扛下對方多個殺球後，也以殺球得分，全台球迷都跟著大口呼吸、拍手叫好；傑昇通信再推奪金加碼優惠「來回55拍爆殺55折專區」，大推時尚摺疊手機OPPO Find N3 Flip，以現折15,000元的奪金優惠，只要17,990元，購機再送Uniscope優思智能輕巧筋膜槍（價值$1,390）及原廠保護殼（價值$1,290），另一款擁有億級畫素、IP67防塵防水的本土平價旗艦HTC U23 Pro（8GB/256GB），定價16,990元，狂賀麟洋奪金下殺55折，不用萬元就能入手，購機再送軍規防震殼（價值$1,090）。

歡慶「麟洋配」二連霸奪金，傑昇通信延長配件買一送一促銷時段，像是TOUGHER 9H 鋼化玻璃滿版保護貼，享兩件990元優惠，換算下來一件495元，全型號都適用；還有iMOS滿版2.5D玻璃保護貼每片1,190元，以及iMOS滿版2.5D防窺玻璃保護貼、磨砂（霧面）玻璃保護貼每片1,490元，三種規格同享買一送一，限iPhone 15系列適用。▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）

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